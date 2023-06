Minić za "Nezavisne": Inspektori provjeravaju još četiri gazdinstva zbog afričke kuge

BIJELJINA - Prisustvo virusa afričke kuge kod svinja potvrđeno je juče u jednom porodičnom domaćinstvu u Srednjem Dragaljevcu kod Bijeljine, a kako za "Nezavisne novine" ističe Savo Minić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, veterinarski inspektori su od jutros na terenu, a pojavile su se još par sumnjivih lokacija.

"Radi se o ekstenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, tačnije o gazdinstvima gdje se već duži vremenski period ne nalaze ove životinje i izvršiće se analiza preko Veterinarskog instituta 'Dr Vaso Butozan', kao što se to i do sada radilo", kazao je Minić, te ponovio da nema mjesta za bilo kakvu nepotrebnu nervozu ili vanrednu situaciju.

Na naše pitanje, da imamo nezvaničnu informaciju o 14 zaraženih lokacija, ministar je odgovorio da to nije potvrđeno.

"Ako pričamo o broju porodica i gazdinstava, to je za sada jedno gazdinstvo, a trenutno se uzorkuju još četiri gazdinstva. To se potvrdi onog momenta kada se u predviđenoj proceduri utvrdi prisustvo tog patogena. Možemo pričati o nekim indicijama, ako se radi o situaciji u kojoj su životinje sa simptomima, koji ukazuju na to, ali za sada, trenutno, jedino je relevantno ono što prođe kroz Institut 'Dr Vaso Butozan'. Sigurno je da se ova situacija neće završiti na jednom žarištu", objašnjava Minić i dodaje da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obustavilo prebrojavanje muznih grla na području Semberije, da bi maksimalno ispoštovali mjere koje se odnose na kretanje ljudi, životinja, promet i slično.

Dodaje da je još 2019. godine Vlada Srpske donijela jasan plan postupanja u ovakvim situacijama, a juče je aktiviran i krizni tim, iako, kako on ističe, bi bolje bilo da se zove koordinacioni tim.

"Bitno je preduzeti sve preventivne mjere koje se odnose na ugroženo i zaraženo područje, da se zaraza ne bi dalje širila. Svakih sat vremena sam na vezi sa inspektorima i sa Institutom, a jutros smo poslali uzorke i u referentnu ustanovu u Španiji, i očekujemo što prije potvrdu koja bi bila i zvanična. Međutim, to nas apsolutno nije remetilo, a ni usporilo da postupamo adekvatno, imajujući u vidu da su i naše laboratorije savremene i da je prisustvo virusa ustanovljeno na jedan pouzdan način", ističe Minić.