Mljekarima curi vrijeme za opstanak

BANJALUKA - Zbog pandemije virusa korona potrebne su veće subvencije ili prelevmani za proizvođače mlijeka u Republici Srpskoj kako bi oni opstali i bili konkurentni na tržištu.

Izjavio je to za "Nezavisne" Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS.

Prema njegovom mišljenju, naši mljekari imaju manju podršku nego mljekari u zemaljama okruženja, a ta podrška je u teškim vremenima veoma važna.

"Virus korona je svuda, ali druge zemlje su uvele veće subvencije za proizvođače mlijeka i otkupljuju sve tržišne viškove. Bosna i Hercegovina mora uvesti prelevmane kojim se reguliše razlika u cijenama između domaće i uvezene robe kako bi mljekari opstali", kazao je Usorac.

Mlijeko iz Evropske unije, kako kaže, jeftinije je u odnosu na naše jer je subvencionisano i to je potrebno uraditi i za domaće proizvođače.

"Potrebna je i modernizacija kako bi kvalitet mlijeka dostigao veći nivo. Najbitnija je robotizacija farmi kako bi bila olakšana proizvodnja, kako bi se krave češće muzle i hrana spremala na savremen način", naveo je Usorac.

Kako je istakao, članovi Udruženja će nakon obuke poljoprivrednih proizvođača od strane stručnjaka povećati proizvodnju mlijeka za 800.000 litara jer je to jedini način da opstanu.

"Svaki mljekar koji je prestao s proizvodnjom nije se vratio tom poslu i povećanje proizvodnje je, koliko god da je teže, jedini način da se opstane", dodao je Usorac.

Samir Cimirotić, poljoprivredni proizvođač mljekar iz Gradiške, rekao je za "Nezavisne" da su zbog pandemije virusa korona mljekari na rubu propasti i da će se teško izboriti za opstanak.

"Ministarstvo daje podsticaje i mi smo zasad zadovoljni, ali najveći problem je cijena uvezenog mlijeka. Jedino rješenje ovog problema je riješiti status i plasman domaćih mljekara i otkup njihovih proizvoda i uvođenje prelevmana na mlijeko iz inostranstva", kazao je Cimirotić.

Istakao je da je putovao u zemlje Evropske unije, te da je modernizacija naših i njihovih mljekara na istom nivou.

"Naši mljekari ni po čemu ne zaostaju u odnosu na one iz zemalja okruženja, ali nas koči uvoz. Obratili smo se i Borisu Pašaliću, ministru poljoprivrede RS, zbog ovog problema, ali to je pitanje na nivou države i jedino oni to mogu riješiti", pojasnio je Cimirotić.

U Banjaluci su juče za 23 proizvođača mlijeka iz RS uručeni paketi opreme u kojima se nalazi kontejner za čuvanje duboko smrznutog sjemena. Paketi su farmerima uručeni u okviru projekta "Unapređenje konkurentnosti proizvođača mlijeka", koji je finansiran od projekta "Švedska/USAID farma dva", uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Goran Bursać, pomoćnik ministra za stručne usluge u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, rekao je da će ova oprema proizvođačima mlijeka pomoći da budu što konkurentniji na tržištu.

"Riječ je o veoma kvalitetnoj i skupoj opremi, koju je teško nabaviti, te će našim proizvođačima znatno olakšati rad. Ministarstvo izdvaja kroz podsticaje po litru mlijeka 26 feninga, što na godišnjem nivou iznosi oko 30 miliona KM samo za premije za mlijeko", rekao je Bursać.

Bil Mejs, direktor projekta "Švedska/USAID farma dva", istakao je da će oprema koja je uručena mljekarima i obuka koju su prošli u prethodna dva mjeseca doprinijeti da se mljekarstvo u RS i BiH dalje modernizuje, te poveća količina i kvalitet proizvedenog mlijeka.

Usorac je dodao da će ova oprema olakšati rad farmerima jer neće morati čekati veterinara.