Mraz voćnjake uništio skoro 100 odsto: Šljive neće biti ni za jelo

GRADIŠKA, PRIJEDOR - U voćnjacima na području Republike Srpske šteta koju je nanio mraz je gromna, tvrde voćari, a najveću su pretrpjele šljiva, kruška i jabuka, te će u pojedinim voćnjacima šljive ona biti i 100 odsto.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, kaže da je šteta u voćnjacima strahovito velika, ali da će tačne procjene imati u narednom periodu.

"Na pojedinom voću biće čak i 100 odsto gubici. Na onome što je bilo nezaštićeno šteta je strašno velika. Najviše su nastradale breskva i šljiva, pa onda kruška, ali i jabuka ajdared, na kojoj je šteta skoro i više od 90 odsto", rekao je Dojčinović.

On kaže da je razlog štete ranije cvjetanje nekih sorti voća, kao što su breskva i šljiva, koje su ranije ispustile cvjetove i nisu mogle podnijeti niske temperature.

"Vegetacija nije stajala tokom godine, ona je krenula mjesec dana ranije nego što bi trebalo, zbog toga imamo veliku štetu. U decembru i januaru nismo imali ledenih dana, a februar je bio proljećni. Mraz je nanio strašnu štetu", kaže Dojčinović.

Smatra da je nezahvalno sada da govori o tačnoj šteti, ali da je velika, te da, kada bi ona bila 50 odsto, voćari bi bili zadovoljni. Međutim, kako Dojčinović kaže, voćari se boje da će biti daleko veća. Dodao je da se u voćnjacima trenutno radi na zaštiti voćaka, te da je rezidba skoro pa završena.

Dragomir Vujković, voćar iz Babića, kod Prijedora, kaže da je u voćnjacima najviše stradala šljiva, pa kruška, a zatim jabuka. On kaže da, iako su najviše stradale kajsija i breskva, radi se o malim količinima, za razliku od ostalog voća.

"Šljiva je ubjedljivo najveću štetu pretrpjela, posebno u dijelovima na većoj nadmorskoj visini, od Verića do Prijedora, gdje apsolutno nema ništa, jer je bio vrlo žestok mraz u punoj fazi cvjetanja, te tu šljive neće biti ni za jelo", rekao je Vujković.

On kaže da je situacija po pitanju voća već komplikovana, te da je region Babića pretrpio štetu, ali ne veliku kao što je na područjima na nadmorskoj visini većoj od 300-350 metara, gdje je šteta strašna.

"Na 400-500 metara nadmorske visine, na obroncima Kozare sa južne strane, u Lamovitoj, Babićima, Kamičanima, Kozaracu, Božićima i Palančištu, šteta na šljivi otprilike je između 80 i 100 odsto, na kajsiji je 100 odsto, breskvi skoro 100 odsto, kruška je isto pretpjela veliku štetu od oko 80-90 odsto, dok je jabuke nešto ostalo", kaže Vujković.

Ističe da su voćari koji gravitiraju ka Prijedoru pretpjeli štetu od 20 do 100 odsto, zavisno od rejona na kojem imaju voćnjake.

"Isključivi razlog je mraz, ništa drugo, odnosno niske temperature na početku cvjetanja i u toku cvjetanja. U punom cvjetanju jabuke imali smo minus dva, mraz, međutim jabuka u toj fazi nije baš toliko osjetljiva kao i šljiva", kaže Vujković.

On kaže da će jabuke od svih voćnih vrsta biti najviše, mada je i ona devastirana, te da je na njoj šteta velika u zavisnosti od lokacije.

Nikola Vukelić, vlasnik "Agroimpeksa", kaže da je veliki dio voćnjaka uništen, te da breskve nema nikako, kao ni šljive, a pitanje je šta će biti sa jabukom koja nije bila zaštićena.

"Trenutno stavljamo mreže i radi se na zaštiti voćnjaka. Za poljoprivredu nema radnika, svaki dan nam je potrebno za to 50-60 ljudi, ali ih nema ni za lijeka. Radnika nema ni da ih prijaviš za stalni rad. Oko 50 odsto radnika su bili oni koji su ranije otišli u penziju sa oko 60 godina, ali se ti ljudi sada ne smiju kretati pa imamo dodatni manjak i sada je katastrofa", rekao je Vukelić.

On kaže da su dnevnice i do 70 KM za radno vrijeme od osam do 16 časova, a da radnici imaju i obroke, te ljudi iz drugih mjesta imaju i mogućnost smještaja.

"Potrebni su nam i sada radnici, povukli smo nekoliko ljudi iz 'Prijedorčanke' iz Prijedora. Trebalo bi ubrzati radove da se postavi mreža, ali treba ljudi za to, jer imamo velike površine za raspuštanje mreže", rekao je Vukelić.