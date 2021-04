Na zahtjev Turkovićeve prelevmani na meso ponovo skinuti sa dnevnog reda

SARAJEVO - Prelevmani na svježe i rashlađeno juneće i svinjsko meso ponovo su skinuti sa dnevnog reda i to na zahtjev Bisere Turković, zamjenice predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministrice vanjskih poslova BiH, rekao je Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, nakon sjednice Vijeća ministara.

Dodao je da će tražiti izmjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

"Kompletna procedura o SSP je ispoštovana, a sve je usporeno zato što Turkovićeva ne šalje naše prijedloge i onemogućava nam zaštitu primarne proizvodnje", kazao je Košarac.

Po njemu to je štetno i loše.

"Opet ćemo i na sljedećoj sjednici predložiti odluku o uvođenju posebnih mjera jer je to naše elementarno pravo da zaštitimo poljoprivredne proizvođače. Imaju moju podršku i imaju podršku dijela kolega. Do mene dolaze priče da je to i zbog toga što je razvijenija primarna proizvodnja u Republici Srpskoj, ali isto tako treba reći i da su poljoprivrednici iz FBiH podržali ove mjere", kazao je Košarac.

Košarac je tražio da se uputi verbalna nota Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje, ali da to Turkovićeva nije htjela staviti na dnevni red.