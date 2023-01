Nabavio mašinu koja mijenja desetak ljudi

DOBOJ - Dvadeset procenata vlastitog učešća u projektu njemačke organizacije "Help" omogućilo je da dvadesetak Dobojlija po povoljnim uslovima nabavi poljoprivrednu mehanizaciju kojom će narednog proljeća obrađivati zemljište.

Nakon požara u kojem su mu izgorjela dva pomoćna objekta i priključci, Muji Smajloviću, stočaru iz Makljenovca, dobro će doći dvobrazni plugovi, a posebno kupilica sijena.

"Ovaj priključak nismo imali, morali smo posuđivati. On služi za zgrtanje, prevrtanje sijena, sakupljanje u redove i poslije se to balira. Nemamo lično svoju zemlju, ali koristimo oko 100 dunuma u zakup. Toliko dunuma se dva puta godišnje kosi, zgrće i balira. Ovo mijenja najmanje 10 ljudi. Jedan čovjek ovo zakači za traktor i zgrne za pola sata 10 dunuma, balira i to je to", kazao je Smajlović.

Uz 600 KM učešća Hajrudin Avdić, poljoprivrednik iz Male Bukovice, došao je do priključka za traktor koji će mu ubrzati rad na njivi.

"Sijemo kukuruz i pšenicu i to mi treba za obradu zemljišta. Lakše mi je i brže. Gorivo je skupo i daleko manje ću potrošiti nego što sam prošle godine, zato što ne radim pet operacija. Sada s njom sve završavam, uzorem i samo pofrezam, a ovako sam morao pozubiti, potanjirati, poravnati, pa tek onda sijati, i tu je velika ušteda goriva, ekonomski je isplativije", priča Avdić.

Iako je prvobitno bilo planirano da se podrži 21 projekat u Doboju, Organizacija "Help" i Gradska uprava sufinansirali su na kraju 23.

"Uspjeli su da naprave određene uštede tokom tenderske procedure. Ovdje isporučujemo uglavnom poljoprivrednu mehanizaciju, ali imamo i druge vrste korisnika, CNC operatere, arhitekte, krojače, ljude koji se bave elektrikom. Ta vrsta opreme je išla direktno korisnicima na kućne adrese jer se radi o manjim uređajima", izjavila je Dajra Čano, grant oficir u "Helpu".

"Grad Doboj je učestvovao sa oko 31.000 KM, a ukupna vrijednost projekta je oko 90.000 KM. Sredstva se nisu mogla dignuti u novcu, isključivo je to kroz poljoprivredne mašine i alate", naveo je Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Doboja.

Kroz isti projekat izdvojeno je i 5.000 evra za nabavku osam klima-uređaja za lokalni vrtić.