Najveća bačva na svijetu površine jednosobnog stana u Erdutu

ERDUT - Graševina je zaštitni znak erdutskih vinara, a taj kraj se može pohvaliti i najvećom bačvom na svijetu u upotrebi.

Vino iz bačve koja se puni i prazni jednom godišnje, moći će kušati i posjetioci vinarije.

U erdutskim vinogradima, obasjanima suncem, sve su bliže najvažnijem poslu - berbi.

"Šardone na našem podneblju, on je blizu, naše procjene su da će on biti za jedno pet, šest dana. Graševine će biti za nekih petnaestak dana, tehnološki je zrela i spremna za preradu", kaže za HRT glavni tehnolog Erdutskih vinograda Mladen Alpeza.

Ta sorta čini 70 osto proizvodnje ove vinarije na istoku Hrvatske čiji su kapaciteti manji od sedam miliona litara.

"Proizvodnja vina je 2,5 do tri miliona litara. Očekivanja - za nekakvih dvije godine bićemo 3,5 do četiri miliona litara", ističe Dunja Vukmirović, direktorica Erdutskih vinograda.

Osim u podrumima, vino se čuva i u najvećoj bačvi na svijetu koja je u upotrebi.

"Bačva je zapremnine koja je 75 tisuća litara i za tu bačvu biramo najbolje graševine svake godine u berbi koje će se pohranjivati u njoj odnosno odležavati godinu dana", kaže enolog Lidija Brodar.

Površine jednosobnog stana, načinjena je od 109 slavonskih hrastova - koji je idealan za "spavanje" zlatne kapljice.

"Zbog sitnih pora koje drvo, koje su sadržane u drvetu te dolazi do tzv. mikrooksigenacije što znači da mikromolekule kisika prolaze kroz drvo ulaze u vino što ga oplemenjuje", dodaje ona za HRT.

Prvo punjenje i točenje u javnosti otvara mogućnost i turistima da uživaju u vinskom nektaru.

"S obzirom na to da ćemo sljedivost vina, od bačve do boce numurenirane serije od sto tisuća boca od ove godine pustiti na tržište, oni će tijekom posjeta moći kušati i vino koje je stvarno bilo u toj bačvi", poručuje Vukmirović.

Te ponijeti uspomenu s potpisom dunavskoga kraja.

A vinom iz najveće bačve na svijetu, napuni se čak sto hiljada butelja. Ideja je da se pokuša uvrstiti u Ginisovu knjigu rekorda.

"U Ginisovu knjigu rekorda uvrštavaju se samo rariteti. Naša bačva je stvarno raritet po svojim dimenzijama, vremenu nastajanja, tehnologiji i cijeloj priči. Prikupljamo svu potrebnu dokumentaciju za tu prijavu, da ta prijava stvarno bude na vrhunskoj razini pripreme, dokumentirana, uvrštena i da možemo bačvu promovirati, a to je da je najveća drvena bačva na svijetu koja je i dalje u upotrebi", kaže predsjednik Nadzornog odbora Erdutskih vinograda Josip Pavić.

Komentarisao je i kakva je bila godina za vinare.

"Pored svih ovih velikih vrućina i nedostatka padalina, možemo reći da su prinosi oko 5 odsto manji nego nekakav prosjek. U ovome trenutku, a možda se to i promijeni do same berbe. Očekujemo da će to rezultirati i povećanom kvalitetom. Biće jako dobra godina, čini se da će biti iznad prosjeka", dodaje Pavić.