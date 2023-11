Neophodno zaštititi osjetljive biljne usjeve zbog niske temperature

BIJELJINA - Agrometeorolozi upozoravaju da je zbog očekivane niske temperature vazduha, i od minus 15 stepeni Celzijusovih, poželjno zaštititi osjetljive biljne kulture.

Padavine su tokom prošle sedmice u znatnoj mjeri nakvasile površinski i dublji sloj zemljišta što će se pozitivno odraziti na ujednačeno klijanje i nicanje ozime pšenice, navedeno je u sedmičnom agrometeorološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Agrometeorolozi su istakli da ozimi usjevi treba da se ukorijene, izbokore i kvalitetno pripreme za predstojeći period mirovanje vegetacije.

Trenutne vremenske prilike pogodovale su pojavi biljnih štetočiona, lisne vaši i cikade na usjevima pšenice, koje mogu da pričine veliku štetu svojom ishranom isisavajući sok, a ujedno su i prenosioci fitopatogenih virusa, istaknuto je u Biltenu, prenosi Srna.

Kada je riječ o biljnim bolestima u usjevima ječma, primijećeno je prisustvo mrežaste i sičivaste pjegavosti lista ječma, naveli su agrometeorolozi.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom većeg dijela sedmice predviđa se uglavnom pretežno do potpuno oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom.

Jutarnja temperatura vazduha biće i od minus 15 do dva u višim predjelima, od minus četiri do pet u nižim, na jugu Hercegovine do 13, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od minus tri do 10 u višim, a u nižim krajevima od pet do 18 stepeni Celzijusovih.

