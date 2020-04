Nikad ne bi mijenjali selo za grad: Razvili biznis s potažom od koprive

Смех лечи све, а коприва имунитет. #kopriva #potažodkoprive #organskakopriva #divljipotaž #čorbaodkoprive #koprivapotaž #koprivačorba @_marija_p_93

A post shared by Органела (@organela.rs) on Apr 20, 2020 at 9:02am PDT