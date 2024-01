Njemački poljoprivrednici najavljuju najveći protest ikad

BERLIN - Njemački poljoprivrednici su najavili sedmodnevne proteste koji počinju 8. januara. Akcije će se odvijati širom zemlje, što će izazvati pometnju. U nekim područjima namjeravaju da traktorima blokiraju autoputeve.

Planirano je da se veliki protest održi u Berlinu 15. januara, izvještava Agrarheute, prenosi Agroklub.

Do protesta je dovelo neslaganje poljoprivrednika sa planovima Federalne vlade o štednji u kojima je niz olakšica bilo ukinuto, a porezi povećani. To se prije svega odnosi na ukidanje subvencija za dizel gorivo i oslobađanje od poreza za poljoprivrednu i šumsku mehanizaciju. Predsjednik njemačkog udruženja poljoprivrednika Joakim Rukvid govorio je o dodatnom opterećenju industrije od milijardu evra.

Savezna vlada je u četvrtak, 4. januara, najavila djelimično odustajanje od uvođenja poreza na poljoprivrednu i šumsku mehanizaciju. Ovaj zaokret je rezultat dogovora između saveznog kancelara Olafa Šolca, vicekancelara Roberta Habeka i saveznog ministra finansija Kristijana Lindnera.

Planirano je postepeno uvođenje smanjenja kako bi se poljoprivrednici prilagodili. U 2024. godini stopa olakšice će biti smanjena za 40 odsto.

Do daljeg smanjenja od po 30 odsto, dolazi 2025. i 2026. godine, tako da više neće biti subvencija za potrošene količine u 2026. godini.

Djelimična nadoknada poreza na energiju, za količine potrošene u prošloj godini, u 2024. će ostati nepromijenjena.

Dodatnih 100 miliona evra se mora uštedjeti

Njemački ministar poljoprivrede Cem Ezdemir će morati napraviti dodatne uštede. Sporazumom između Šolca, Habeka i Lindnera predviđeno je da će se u budžetu ministarstva poljoprivrede za 2024. uštedjeti dodatnih 100 miliona evra. Nije navedeno odakle će ta sredstva doći.

Odbor za budžet Bundestaga treba da finalizuje planove za njegovu konsolidaciju sredinom januara. Do tada mora biti jasno gdje ministar Ezdemir mora uštedjeti. On je naveo da će oslobađanje od poreza na vozila, poljoprivredna i šumska, ostati kao i do sada. Ostaje zelena registarska tablica.

Udruženja pozivaju članove na proteste

Predsjednik njemačkog udruženja poljoprivrednika Joakim Rukvid smatra da su poboljšanja savezne vlade u pogledu planiranog smanjenja subvencija na dizel i mehanizacije u poljoprivredi neadekvatna.

Prema podacima udruženja, više od 3.000 traktora došlo je u Berlin tokom velikog protesta 18. decembra. Policija je govorila o 1.700 traktora. Svoje članove na protest pozivaju i brojna druga udruženja poljoprivrednih proizvođača. Za sada se ne zna pouzdan broj učesnika u najavljenom protestu. Ne očekuju se veći problemi u cijeloj Njemačkoj, ali bi mogli biti na regionalnom nivou.

