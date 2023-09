Novim hibridima pobijediti vremenske uslove

CAZIN - Poljoprivredni zavod USK organizovao je tradicionalnu manifestaciju pod nazivom Dani polja kukuruza, koja je održana na imanju poljoprivrednika Rasima Begića u naselju Ostrožac nadomak Cazina.

Ovom prilikom predstavljene su nove hibridne sorte kukuruza, te održano stručno predavanje ovdašnjim farmerima o načinima uzgoja tih kultura. Prema riječima poljoprivrednog stručnjaka Dragiše Lopandića, zbog čestih vremenskih oscilacija preporuka poljoprivrednicima je da siju više vrsta hibrida kukuruza različite dužine vegetacije.

"Ne možemo se pohvaliti da smo ove godine imali dobre vremenske prilike, pa je preporuka da se kombinuje i sije više vrsta hibrida", istakao je Lopandić.

Ovom prilikom predstavljene su nove hibridne sorte ove kulture, proizvedene u više poljoprivrednih instituta na području regiona, koje su zabilježile dobar urod.

"Cilj ovih ogleda je da se vidi koji je to hibrid najbolji za ove naše prostore, u zavisnosti od tipa tla, nadmorske visine, kvaliteta i otpornosti na vremenske uslove, biljne bolesti i štetočine. Sve u cilju povećanja i održivosti agrarne proizvodnje", kaže Mehira Perviz, direktorica Poljoprivrednog zavoda USK.

Dodala je da je predstavljeno ukupno 27 hibrida kako bi ovdašnji poljoprivredni proizvođači mogli vidjeti da li im odgovaraju ovakve sorte, s obzirom na to da je kukuruz osnovna stočna hrana od koje, praktično, zavisi cjelokupna mljekarska proizvodnja na ovim prostorima.

"Njihova glavna karakteristika je visoka tolerantnost kada je suša u pitanju, što je vrlo značajno. Ovi hibridi su pokazali da dobro podnose stresne uslove i da su optimalni za proizvodnju na našim prostorima", istakla je Pervizova. Također, danas su predstavljeni i neki od pesticida za tretiranje površina koje su zasađene hibridima kukuruza. Prema riječima Adisa Džanića, ministra poljoprivrede USK, ovakvi događaji će pomoći poljoprivrednicima da lakše odaberu hibride kukuruza koje će uzgajati.

"Sigurno je da će poljoprivrednici odabrati one sorte za koje budu sigurni da će se najuspješnije aklimatizirati u ovom podneblju. To postaje vrlo važno, jer se gubici u proizvodnji kukuruza ove godine kreću više do 50 posto", rekao je Džanić. Prema njegovim riječima, prednosti predstavljenih hibrida su znatno veće stabljike kukuruza od dosadašnjih, te povećan prinos kukuruza u zrnu.