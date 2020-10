Očekuje se prinos kukuruza i do 14 tona po hektaru

ŠAMAC - Kiša je ovih dana prekinula branje kukuruza u Republici Srpskoj, a prema procjenama očekuje se prinos i do 14 tona po hektaru, izjavio je Srni predsjednik republičkog Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Stojan Marinković.

On je dodao da, prema dosadašnjim informacijama u Savezu, kukuruz je dobro rodio, vlažnost je dobra - do 18 odsto, što iziskuje male troškove sušenja.

Prema njegovim riječima, prosječni prinosi kukuruza iznose od šest do osam tona po hektaru, međutim na dubokim profilnim zemljištima sa dobrom agrotehnikom, sa dobrim hibridima prinos bi ove godine trebao biti 13 ili 14 tona po hektaru.

"Međutim, imamo velike površine zemljišta koje je nižeg kvaliteta i sa drugačijim sortimentom i tu ćemo ostvariti prinose ispod devet tona po hektaru", kaže Marinković.

Govoreći o sjetvi pšenice, on je izrazio nadu da će do kraja oktobra biti zasijano najviše predviđenih površina, te napomenuo da je pod ovom kulturom planirano od 30.000 do 35.000 hektara.

"Ova kiša će dozvoliti pravilnu, blagovremenu obradu, a optimalni rok sjetve je od 10. do kraja oktobra", dodao je on.