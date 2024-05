Odlična zarada i lak uzgoj: Hektar može da donese do 20.000 evra

Blagotvornog dejstva na organizam i nisko-kalorična, šparoga je idealno povrće. Pored toga, atraktivan je i unosan biznis jer vam može doneti odličnu zaradu.

Sa jednog hektara šparoge profitabilnost može biti od 15 do 20 hiljada evra godišnje

Šparoga je sezonsko povrće koje se bere u maju i junu. Iako je bijela šparoga popularnija u Evropi, zelena ima veću hranljivu vrijednost. Šparoga se posebno cijeni kao dijetalno povrće, a može biti korisna i za dijabetičare.

Morfološki, šparoga je trajnica sa životnim vijekom od 15 ili više godina. Ima sposobnost mirovanja u nepovoljnim uslovima i obnavljanja nadzemnih dijelova.

Uprkos svim pozitivnim stranama, u Srbiji se rijetko gaji, iako je podneblje dobro za njen uzgoj. O tome je posvjedočio i Dragomir Ivanović, poljoprivrednik koji se uverio u njenu isplativost.

Iako je je u Evropi poznato koliko je uzgoj šparoge isplativ posao, na srpskom tržištu nema velikih proizvođača.

"Ako vam kažem, da bi sa hektara šparoge profitabilnost bila od 15 do 20 hiljada evra godišnje, da pritom ona traje do 20 godina kao voćka i da je jedini veliki posao borba protiv korova i berba, onda zaista nema razloga da se šparoga ne gaji u velikim količinama, naglašava poljoprivrednik Dragomir Ivanović iz Banatskog Brestovca za Agroklub.

On je prije 12 godina riješio da ode iz Beograda i vrati se prirodi. Preselio se u Banatski Brestovac i počeo da se bavi poljoprivredom. Riješio je da gaji više biljnih kultura, prije svega za potrebe prehrane svoje porodice.

Kaže da mu je ideja bila da gaji zdravo povrće, neprskano i odgajeno njegovom rukom. Iz sezone u sezonu je mijenjao kulture na imanju.

"Krenuo sam sa biljkama koje su ređe. Recimo, od voća jošta, godži, od povrća - tomatilo i šparoge", kaže on.

Njegova miljenica je šparoga, za koju kaže da od nje može da se napravi jedna dobra priča u Srbiji.

Kako navodi, u Srbiji su idealni uslovi za uzgoj šparoge.

"Imamo dobru zemlju, dovoljnu količinu padavina, prave temperature za njen uzgoj i nemamo previše hladne zime koje bi je oštetile. Pritom je šparoga, sama po sebi, veoma otporna biljka. Moja šparoga je izdržala temperaturu od -24 stepena, a izdržala je i temperaturu od +42 stepena. Dobro podnosi grad jer on gotovo da ne može da je uništi", navodi Dragomir.

Izuzetna isplativost

Prema Dragomirovim riječima, šparoga je sa ekonomskog aspekta veoma isplativa biljka.

"Stiže prva u proleće, znači, na našem prostoru, bere se od početka aprila do kraja maja. Period berbe traje od 60 do 80 dana. To je period kad drugo povrće maltene nije stiglo ni iz plastenika. Zbog visoke cene na tržištu, njena cena u mega-marketima je od 10 do 15 evra po kilogramu. Nije teško ostvariti cenu, kupaca ima. To je biljka koja vam daje dobar finansijski rezultat, a sa druge strane, vi već od kraja maja imate slobodnu radnu snagu za druge poslove, jer oko nje, do zime nema mnogo posla", priča ovaj poljoprivrednik.

On kaže da posao oko šparoge jeste prihrana u proljeće i u jesen, u zimu da se ukloni stara paprat koja će se osušiti, eventualno da se malo zagrne zemljom radi zaštite i to je sve.

"U proleće je borba protiv korova. Na malom gazdinstvu ona može da se radi mehaničkim putem- plevljenjem i okopavanjem, dok na većem prostoru verovatno mora da se primenjuje određena hemija, upotrebom herbicida", pojašnjava on.

Dragomir prodaje sadnice šparoge i trudi se da ih proizvodi tokom cijele godine.

Inače, svima koji žele da na svom imanju imaju zasade šparoge, u tome može da pomogne Evropska unija, prenosi Mondo..

