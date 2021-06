Organska proizvodnja na samom početku, ali ima potencijal

BANJALUKA - U posljednjih godinu dana uduplao se broj poljoprivrednika u Republici Srpskoj koji se bavi organskom proizvodnjom, rekao je Goran Bursać, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, nakon održane prezentacije i radionice o organskoj proizvodnji.

"Danas smo imali radionicu o problemima i rješenjima u oblasti organske proizvodnje i plasiranja takvih proizvoda na tržište RS i u naše markete", kazao je Bursać.

Dodaje da je ovo veoma bitna tema koja je posljednjih dana došla u fokus, a, kako kaže, rezultat toga je upravo rad nadležnog ministarstva.

"Organska proizvodnja u RS je još na samom početku, a ono što je najbitnije je da u ovoj oblasti udarimo dobar temelj da bi ona u budućnosti izgledala kako treba, odnosno da bi potrošači bili zaštićeni, da bi u prodavnicama, mini-marketima, velikim trgovačkim centrima znali šta je to organski proizvod, da budu sigurni da onog momenta kada nešto kupe - da su zaista kupili to što piše na policama i kako je označen taj proizvod", kazao je Bursać.

On se nada da će u budućnosti ova proizvodnja da bude sve veća, a optimizma ima jer to pokazuju i same brojke.

"U našem ministarstvu svake godine bilježimo rast obradivih površina pod organskom proizvodnjom. Ljudi su zadovoljni i žele da uđu u ovu proizvodnju, a mi ćemo biti na raspolaganju svakome ko želi time da se bavi i daćemo podršku", naglasio je Bursać i dodao da su ove godine u Pravilniku o podsticajima izdvojena veća sredstva upravo za organsku proizvodnju.

Nenad Novaković, direktor OCS kuće koja se bavi sertifikacijom organske proizvodnje iz Subotice, a ima svoj ogranak u Laktašima, rekao je da je prošle godine izdato 15 sertifikata, a da se ove godine prijavilo dvostruko više proizvođača.

Ističe da je vrijeme potrebno za izdavanje sertifikata različito, da postoje slučajevi kada se izdaje u roku od sedam dana, kao i slučajevi kada se to čini u roku od mjesec dana i više.

"Nakon obavljene kontrole proizvođač je obavezan dostaviti sertifikacionoj kući određenu dokumentaciju i u zavisnosti od toga koliko je proizvođač brz - toliko brzo i dobija sertifikat. Ukoliko kasni sa dostavom dokumentacije ili je dostavlja parcijalno - dokument po dokument, onda se to vrijeme produži", objasnio je Novaković.

Dragana Zec iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ističe da je radionica organizovana iz razloga što se na tržištu plasiraju pogrešno proizvodi.

"Još nije razvijena svijest potrošača za kupovinom istinskih, pravih organskih proizvoda. Iz tog razloga smo pozvali lance marketa da bismo im predstavili način kako da se plasiraju organski proizvodi na tržište, te šta je sve potrebno da sadrži organski proizvod na svojoj etiketi", kazala je ona.

Dodaje da se domaći sertifikovani organski proizvod obilježava entitetskim znakom Republike Srpske i kodom ovlašćene kontrolne organizacije koja je izvršila kontrolu i ima njihov logo, te je to dokaz, kako kaže Dragana Zec, da je proizvod sto odsto organski.