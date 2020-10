Otkupna cijena lješnjaka u Turskoj 4.85 KM, pad proizvodnje za 22%

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan nedavno je objavio otkupne cijene lješnjaka TMO (Turkish Grain Board) za sezonu 2020/21. Kvalitetni lješnjaci Giresun koštaju od 22,5 TRY po kg (4.85 KM) , što je više od 17 TRY po kg prošle godine, dok lješnjaci kvalitete Levant koštaju 22 TRY po kg (4.75 KM) , sa 16,5 TRY po kg.

Prije najave, poljoprivrednici i čelnici opozicione stranke tražili su veći rast cijena i zahtijevali najmanje 25 TRY po kg (5.39 KM), navodeći rast troškova proizvodnje usred narasle inflacije u Turskoj. Ostatak industrije takođe se spremao za veći rast cijena od najavljenog.

Očekuje se pad turske proizvodnje lješnjaka 2020/21 u odnosu na prošlu godinu, s različitim procjenama proizvodnje zabilježenim u industriji lješnjaka. Ranije ove godine, Međunarodno vijeće za orašaste plodove i sušeno voće (INC) procijenilo je da će berba turskih lješnjaka 2020/21. pasti za 22% na godišnjen nivou, na 620 000 tona.

U Turskoj Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva predviđa urod lješnjaka za 2020/21 na 665.000 tona, dok Statistička kancelrija Turske i Udruženje izvoznika proizvoda od lješnjaka i lješnjaka sa Crnog mora projiciraju proizvodnju na 600.000 tona, odnosno 613.000 tona.

Berba u Turskoj trenutno je u punom jeku, a svježi lješnjaci u provinciji Giresun prodaju se na slobodnom tržištu za 15 do 16 lira.

Mintec referentna cijena turskih lješnjaka CFR EU pala je za 3% na mjesečnom nivou 5. avgusta, na 6,8 USD po kg.