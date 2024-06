Ovčar Borivoje poručuje da se za pravilinke mora pitati poljoprivrednik

DERVENTA - Skoro jednu čitavu deceniju se Borivoje Radanović iz Dervente, intezivno bavi ovčarstvom, a kako sam kaže, slučajno je završio u ovoj grani.

Drži oko stotinjak ovaca i taj broj često varira, nekoliko grla plus-minus. Ovaj domaćin pokušava održati proizvodnju na tom broju, a istovremeno obrađuje i 25 hektara oranica.

Ukazuje Borivije i na nedostatka radne snage, što je problem većine farmera.

"To nam je sada jedan od najvećih problema. Ovo ostalo se donekle može i izdržati, ali radne snage je manje, gotovo da i nema. Ono što možemo sami uraditi, to je to", kaže ovaj famrer, u čijem domaćinstvu su supruga i dva sina.

Ovčarstvo zapostavljeno

Smatra da podsticaji koji se izdvajaju za ovaj sektor nisu dovoljni, te ističe kako bi "to trebalo i moralo bolje".

"Otvoreno moram reći, podsticaji nisu dovoljni. Ovačarstvo je jednim dijelom zapostavljeno, i siguran sam da ima prostora za poboljšanje. Ipak, treba biti i realan, jednim dijelom je to i do nas farmera, koji nikako da zajedno sjednemo i udružimo se i budemo pod 'jednim krovom', što je neophodno. A da bi moglo bolje, moglo bi", navodi ovaj proizvođač.

Ističe da su gradski podsticaji redovni, dok oni s nivoa Republike Srpske, nekada malo kasne.

Mora se pitati poljoprivrednik

Izmijenjeni Pravilnik o podsticajima u RS, koji je nedavno predstvaljen derventskim uzgajivačima, Borivoje smatra da bi mogao biti daleko bolji.

"Neusklađenost je nekako od samo početka. Nisam toliko stručan, ali imam osjećaj kao da su to radili ljudi koji nisu bili u poljoprvredi, ne žive od iste, a donose i kroje zakone nama koji živimo od toga i radimo to. Ne možemo sada ispoštovati što se traži, ali kroz kroz neko usklađivanje od dvije, tri godine, možda bi se i moglo doći do rezultata. Ali se moraju uključiti ljudi koji rade i koji drže stoku, da učestvuju u donošenju tih pravilnika i jednostavno zakona", pojašnjava on.

Cijena oko 10 maraka

Trenutna cijena ovaca na tržištu je 10 KM, kaže Radanović, koji ističe da je problem što niko nema siguran otkup.

"Ono što je problem ne samo moj, nego većine nas proizvođača je da nemamo siguran otkup. Nažalost, u našoj državi nema klanonica koje bi potpisale ugovore i samim tim mi imali neku sigurnost. Upravo je to je jedan od problema sa kojim se suočavamo. Da imamo tu sigurnost, što se tiče neke minimalne cijene i otkupa, sve bi bilo lakše, ali opet mora država stati iza toga", kaže Radanović.

Istakao je da je siguran da u narendim godinama neće proširivati svoj farmu, piše Agroklub.ba.

