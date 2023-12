Ozimi usjevi pate zbog visokih temperatura

BANJALUKA, SEMBERIJA - Temperature koje u zadnjim danima decembra dostižu 20 stepeni Celzijusa loše utiču na zasijane zimske usjeve u Srpskoj, saglasni su sagovornici "Nezavisnih novina".

Naime, kako su kazali, ako se ovako visoke temperature zadrže i u narednom periodu, onda to i te kako može ostaviti posljedice na zasijane zimske usjeve.

Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković rekao je za "Nezavisne novine" da su usjevi trenutno u podmukloj fazi busanja.

"Opet imamo pojavu kao i prošle godine, odnosno neujednačene i visoke temperature za ovo doba godine, koje baš i ne pogoduju usjevima zasijanim u optimalnom agrotehničkom roku", kazao je Marinković.

Prema njegovim riječima, s obzirom na to da su usjevi u podmukloj fazi busanja, oni su podložni uticaju insekata koji se mogu pojaviti na ovako visokim temperaturama i izazvati štetu.

"Takođe, za usjeve bi bio problem ako u narednom periodu dođe do jakih mrazeva bez snježnog pokrivača, onda možemo očekivati da će i to ostaviti negativne posljedice na ove zasijane biljne kulture", kazao je Marinković.

Kako je rekao, rano je još pričati o šteti koju ovo može da izazove kod samog prinosa.

"Rano je pričati kolika je šteta za prinos, ostaje da vidimo šta će se dešavati u narednom periodu i da vidimo da li će biti snježnog pokrivača. Ukoliko se ovo vrijeme zadrži, možemo očekivati loše uticaje", kazao je Marinković.

Enes Hasanović, sekretar Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, kazao je za "Nezavisne novine" da su u ovom dijelu Federacije poljoprivrednici najviše zasijali pšenice.

"Ovih dana smo imali temperaturu koja je išla do 20 stepeni, a jasno je da pšenica već na 12 stepeni koristi hranu i počinje da raste. Koliko sam ja upućen, ona je već prerasla onaj dio u kojem inače zazimljuje, te ukoliko uskoro ne padne snijeg, onda će biti velikog oštećenja", kazao je Hasanović.

Kako je dodao, za prinos se ne može ništa reći, odnosno, kako kaže, možemo samo nagađati šta će biti naredne godine.

Savo Bakajlić, predsjednik Regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice, za "Nezavisne" ističe da je na području Semberije pšenica za sada u fazi mirovanja, ali, kako kaže, visoke temperature bi mogle da utiču na razvijanje bolesti koje bi mogle da naprave veliku štetu poljoprivrednicima.

"Što se tiče žitarica i jesenjih kultura koje su zasijane ove godine, visoke temperature mogle bi da utiču na razvijanje raznih bolesti. Međutim, kako ja vidim, zbog ovako toplog vremena uskoro će ponovo krenuti proces fotosinteze, jer vidim da neke biljke u voćarstvu već cvjetaju", kazao je Bakajlić.

Prema njegovim riječima, snježni pokrivač je prijeko potreban zasijanim kulturama, kako ne bismo imali problema sa prinosom na kraju.

"Prinos je već na kraju i teško je pretpostaviti, ali ako ostane ovako toplo vrijeme, onda će to izvući žitarice vani, a ako nakon toga dođe do zahlađenja, to će za biljke biti stres i šok", kazao je Bakajlić, dodajući da tek tada možemo očekivati probleme sa prinosom.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.