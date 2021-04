Pašalić: Zadruge najbolji vid organizacije poljoprivrednika

LAKTAŠI - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio je danas da su zadruge najbolji vid organizovanja poljoprivrednih proizvođača, jer raspolažu većom količinom proizvoda, postaju prepoznatljivi na tržištu i lakše dolaze do repomaterijala.

Pašalić je rekao novinarima prilikom obilaska plastenika poljoprivrednog gazdinstva Draška Bašića iz Poljoprivredne zadruge "Plodovi Slatine" iz Gornjih Kadinjana, opština Laktaši, da je zadruga dobar način organizacije ovdašnjih povrtlara i da je resorno ministarstvo pomoglo putem IFAD-a programa.

"Obezbijeđeno je oko 80.000 KM za nabavku plastenika, ambalaže, za marekting, a isto toliko novca su obezbijedili lokalna zajednica i proizvođači. Prvi put u poljoprivrednim apotekama imamo plasman sadnice paradajza i paprike, a to su ovdašnji proizvodi i krajnji cilj je da pomognemo proizvođačima da plasiraju prepoznatljivi slatinski paradajz", naveo je Pašalić.

On je dodao da postoji interes kod još većeg broja lica da pristupe ovoj zadruzi, a da će Ministarstvo pomagati i redovnim premijama koje imaju povrtlari.

Pašalić je podsjetio da je iznos za kapitalne investicije u poljoprivredi, koje Vlada Srpske ulaže, oko 17 miliona KM, a da proizvođači još izdvajaju više od 40 miliona KM.

On je dodao da Ministarstvo nastoji da premija bude manja za one vrste gdje je cijena viša, a veće premije tamo gdje je došlo do pada tržišnih cijena kako bi proizvođačima bio kompenzovan gubitak.

Prema njegovim riječima, proljećna sjetva u Srpskoj se odvija u zavisnosti od regije.

"U Semberiji je manje-više sjetva kukuruza završena, a krenula je i sjetva soje. U Krajini, Lijevče polju, zavisno od parcela, sjetva kukuruza je u toku. Sjetva je bila prekidana padavinama, a pred nama je fino vrijeme i biće završena kako treba, još smo u agro-rokovima", dodao je Pašalić.

Načelnik opštine Laktaši Miroslav Bojić rekao je da u opštinskom budžetu postoje redovna sredstva za podsticaje poljoprivrednim proizvođačima i da u posljednje dvije-tri godine opština podstiče poljoprivredne proizvođače iz svih oblasti.

"Mi smo poljoprivredna opština i usmjerenje nam je na podršci poljoprivrednicima i imamo odličnu saradnju sa resornim ministarsvom. Ove godine je na raspolaganju oko 250.000 KM direktnih podsticajnih sredstava", naveo je Bojić.

On je dodao da su tu i određena namjenska sredstava, kao što je 230.000 na godišnjem nivou od pretvaranja poljoprivrednog u građevinsko zemljište, a koja se usmjeravaju za podršku poljoprivredi.

Draško Bašić, koji je i direktor zadruge "Plodovi Slatine", rekao je da je ove godine prvi put počela proizvodnja rasada koji je napravljen od hibrida paprike, paradajza i krastavca koji će na tržište biti plasirani putem poljoprivrednih apoteka sa kojima ova zadruga ima dogovor.

On je naveo da je u planu je širenje zadruge, kao i izgradnja objekta za preradu i pakovanje paradajza.

"Samo podneblje, pošto nemamo jednog od glavnih štetnika paradajza, znači i znatno redukovan broj tretmana paradajza na minimum, a nalazimo se na brežuljkastom terenu pa su plastenici postavljeni tako da je povećano provjetravanje, što smanjuje broj bolesti", naglasio je Bašić.

On je rekao da je u planu i brendiranje i zaštita slatinskog paradajza jer je "zdrav, dobar i ukusan proizvod".