Pink rok paradajz osvaja tržište

Od svih hibrida paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.) najkvalitetniji je hibrid F1 (prve generacije), takozvani Pink Rok paradajz. Ujedno, on je najpoznatiji rozi paradajz, s obzirom na to da ima više hibrida pink boje.

Ukoliko se radi o profesionalnoj proizvodnji najbolje je gajiti ga u plastičnim tunelima i plastenicima. Ovo je bitno zato što hibridi paradajza daju veće prinose u zaštićenom, u odnosu na otvoren prostor.

Sladak, odličnog ukusa

Pink Rok je indeterminantni (niskog rasta) roze paradajz, kratkih internodija, odnosno članaka. Rani hibrid, veoma rodan, visoke otpornosti. Plod je tipične roze boje. Daje četiri do pet plodova po cvijetnoj grani, težine 250 do 350 g, te se mora vezivati na dva do tri mjesta, da biljka ne bi polegla sa plodovima.

Prvenstveno, odličnog je okusa: sladak i aromatičan. Odlikuje se plodovima koji su čvrsti i visokog kvaliteta, dugog roka trajanja (posjeduje gen LSL na trajanje), osim u ekstremnim uslovima čuvanja. Ovaj paradajz nema "zelenu kragnu" na peteljkinom udubljenju, a istovremeno u "mesu" ploda nema zelenih žilica. Sve u svemu, paradajz vrhunskog kvaliteta i rodnosti.

Gajenje čitave godine

Pogodan je za proizvodnju tokom cijele godine u zatvorenom prostoru i na otvorenom polju. Otporan je na verticiliozu (zeleno uvenuće) i mnoge druge prouzrokovače bolesti, čak i na većinu virusa.

Nema konkurenciju na našem tržištu. Okus ploda je sladak i izuzetno jestiv, čak bez ikakvih dodataka. Odličan je za salatu, sok od paradajza, kao flaširani mljeveni paradajz uz dodatak konzervansa i dodatak varivima.

Ima jednu manu, a to je da na visokim, odnosno ekstremnim temperaturama brzo omekša. Sjeme ovog hibridnog paradajza se nabavlja iz Turske. Inače, nabavka sjemena je otežana, bez obzira na cijenu.

Berba u julu

Izuzetan paradajz za turističku ponudu, naročito u banjama i drugim turističkim centrima. Stiže za berbu u julu, u jeku turističke sezone. Prednost treba dati gajenju u zaštićenom prostoru pod plastičnom folijom zbog vremenskih nepogoda i mogućnosti zalivanja sistemom "kap po kap".

(Agroklub)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.