Podsticaj za uzgoj autohtonog gatačkog govečeta

GACKO - Stočari koji uzgajaju unikatno gatačko goveče od opštine Gacko dobijaće posebne podsticaje zbog zaštite ove autohtone rase, za koju su istraživanja utvrdila da nema puno takvih grla.

Na području opštine Gacko uzorkovano je oko 350 grla gatačkog govečeta, u svrhu genotipizacije i zaštite te autohtone rase, a ispitivanje će biti nastavljeno početkom avgusta.

Opština Gacko će novčano stimulisati grla goveda kod kojih je nađeno 90 odsto gena gatačkog govečeta, zaključeno je na sastanku o temi genotipizacije gatačkog govečeta i očuvanja i zaštita domaćih proizvoda, koji je održan u ovoj opštini.

Na sastanku je, između ostalog, zaključeno da treba pokušati sačuvati gatačko goveče i ta grla ne prodavati.

Savjetnik načelnika za strateško planiranje i razvoj opštine Gacko Saša Slijepčević rekao je da su iz budžeta opštine planirani posebni podsticaji za stočare koji uzgajaju gatačko goveče.

"Zaštitom ove rase vidimo ekonomski potencijal, a i šansu za druge projekte kao što je zaštita geografskog porijekla gatačkog kajmaka", istakao je Slijepčević na sastanku kome su, osim poljoprivrednika, prisustvovali i predstavnici Zemljoradničke zadruge Gacko.

On je pozvao poljoprivrednike da sačine prijedloge kako bi bili uvršteni u nadležnu strategiju razvoja koja će biti završena do kraja godine, a radi se za period od 2022. do 2028. godine.

Poljoprivrednici, kako je istaknuto, treba da odrede šta je to što je neophodno unaprijediti i koji su ključni problemi vezani za tu temu, da bi se rješavali u skladu sa mogućnostima, saopšteno je iz Opštinske uprave.