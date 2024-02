Pogledajte koliko je traktora kupljeno u FBiH

Vlasnici porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, obrta, privrednih društava i zadruga u Federaciji BiH, ukupno su kupili 472 traktora, u periodu od 1. avgusta 2022. do istog datuma prošle godine.

Pokazao je to izvještaj o ulaganjima poljoprivrednih proizvođača za nabavku mehanizacije kao i izdvojenim sredstvima u vidu novčanih podrški, koji je kreiralo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, nakon obrađenih zahtjeva za podršku po Modelu ruralnog razvoja, piše Agroklub.

Najviše traktora kupljeno je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (150), a slijede ga Tuzlanski kanton (129) i Kanton Sarajevo sa 49 kupljenih traktora.

Evo brojeva i za ostale kantone:

Zeničko- dobojski kanton 25

Zapadnohercegovački kanton 20

Unsko-sanski kanton 18

Posavski kanton 14

Kanton 10 (Livno) 12

Srednjobosanski kanton 9

Bosansko-podrinjski kanton 1

Organizacioni oblik klijenata koji su podnijeli zahtjeve pokazuje da PPG-ovi učestvuju s najvećim brojem kupljenih traktora (297), a potom obrti sa 81. Privredna društva nabavila su 47 traktora, a zadruge dva.

Kada je riječ o vrijednosti traktora, sedam njih je s cijenom višom od 300.000 KM sa snagom iznas 150 KS, za koje su ostvarena sredstva podrške 2,4 miliona maraka. Onih u vrijednosti od 100 do 300 hiljada KM nabaljeno je 43, a za traktore koji su koštali od 50 do 100 hiljada KM odlučilo se 138 klijenata. Ustanovljeno je da najveći broj kupljenih traktora, njih 239, vrijednosti od 20 do 50 hiljada KM na što su poljoprivredni proizvođači ostvarili podrške u iznosu od 4.070.313 KM.

Ukupno je za nabavljene traktore dodijeljena novčana podrška u iznosu od 9,79 miliona KM.

"Navedena izdvajanja ovog Ministarstva ohrabruju poljoprivredne proizvođače da nastave s ulaganjima u nabavku mehanizacije. Kroz Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja, čije usvajanje očekujemo vrlo brzo, predvidjeli smo da budžeti za poljoprivredu iz godine u godinu rastu", kazao je ministar Kemal Hrnjić, apelirajući na sve sudionike da Strategija bude usvojena što prije kako bi pravovremeno kreirali Program novčanih podrški za 2024. godinu, a time omogućili poljoprivrednim proizvođačima vrijeme za nabavku kvalitetne mehanizacije, ali i drugih vidova ulaganja u poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.