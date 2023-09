Poljoprivrednici i pored svih nedaća izložili svoje proizvode

DOBOJ - Kiša, sunce i mraz pobrali su većinu plodova sa njiva i iz voćnjaka, ali su poljoprivredni proizvođači okupljeni u regionalni "Poljoklast" uspjeli da u petak na sajam donesu brojne proizvode i ponude ih Dobojlijama.

"Paradajz i krompir su stradali, sve je stradalo. Ono što je ostalo ptice su pojele, voće, npr. borovnicu. Malina je ostala žedna, ima i nje nešto malo, ali nije kao prethodnih godina", priča Vesna Bošnjak iz dobojskog naselja Usora, koja je, kaže, zadovoljna urodom paprike te je na svom štandu, između ostalog, ponudila halapenjo i aji čarapita paprike.

Urod i kvalitet voća su ove godine slabiji nego prethodnih godina, ali Kenan Čabrić iz dobojskog naselja Miljkovac posjetiocima sajma je ponudio svoj zlatni miks, namaz na bazi pekmeza od jabuka uz dodatak 14 organskih sastojaka, sjemeniki, orašastih plodova i suvog voća.

"Jabuke su nam uspjele, pošto su pokrivene. Kruške su nam malo lošije rodile i zato smo ih sušili, nisu za prodaju, a šljiva skroz slabo. Kako je kod nas u okruženju Doboja jabuka loše rodila, tako je u Gradačcu šljiva", rekao je Čabrić te istakao da su jabuke od kojih je napravljen pekmez stigle iz gradačačkog voćnjaka.

Povrće iz svoje bašte Suzana Stanojević iz Modriče iskoristila je na nešto drugačiji način, odnosno za proizvodnju domaće tjestenine u koju osim jaja i brašna stavlja i ono što sama ubere.

"Sve je domaće, domaća jaja, povrće koje koristim je iz moje bašte, neprskano, sve je bio. U integralni miks stavim pet ukusa, znači imam koprivu, blitvu, cveklu, mrkvu i integralno brašno", kaže Stanojevićeva.

Kozji sir uz dodatak peršuna, bosiljka, bijelog luka, te paprike i kurkume našao se na šandu Mioljke Pejić iz sela Parlozi na tromeđi Teslića, Čelinca i Prnjavora, a sir sa crnim vinom ima poseban šmek.

"To je baš dug proces. Odleži u crnom vinu oko šest mjeseci. Svaki dan se mijenja vino, sir iz vina se pokupi, a naveče kad dođemo to više nije boja onoga kojeg smo stavili, znači mora uvijek biti ista sorta vina, da bi bio isti ukus sira. Naveče vino prosipam, stavljam drugo i kad dođe do toga da vino više ne mijenja boju, znači sir je uzeo sebi toliko koliko mu treba, ali to je proces", pojasnila je Mioljka.

Na sajmu koji su organizovali "Poljoklast", grad Doboj i resorno ministarstvo učestvovalo je 28 poljoprivrednika iz 11 lokalnih zajednica.

"Ipak, naši poljoprivrednici se i pored svih tih nedaća bore. Nama je cilj da promovišemo male poljoprivredne proizvodnje, one koje nisu, hajde da kažemo, ekonomske. Znači, njihovi obimi proizvodnje su mali, ne proizvode na velikim površinama, ali te svoje proizvode prerade, zapakuju, marketinški promovišu i na taj način opstaju na tržištu", navodi Radmila Cvijić, predstavnica resora za pružanje stručnih usluga u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.