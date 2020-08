Poljoprivrednici nakon sastanka sa Košarcem očekuju prelevmane

SARAJEVO - Tražili smo uvođenje prelevmana i carina na uvoz svježeg i rashlađenog mesa goveda i svinja u BiH, a dobili obećanje da će oni biti uvedeni.

Tako poljoprivrednici sumiraju rezultate sastanka koji su održali sa Stašom Košarcem, ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

"Prelevmani bi iznosili dvije marke po kg uvezenog mesa, a carina bi iznosila 10 odsto", rekao je za "Nezavisne novine" Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača u BiH.

Prema njegovim riječima, ta mjera bi trajala dvije godine, a da bi bila uvedena, treba sprovesti određena tehnička pitanja.

"Imamo obećanje ministra da će biti donesena ta odluka. On je rekao da se sve može spremiti za 20 dana, ali ja kažem, neka to bude i 30 dana. Međutim, ako dođe do nečijih opstrukcija, to je drugi par opanaka", naglasio je Usorac.

Pita se on da li neko u Savjetu ministara BiH preferira tri-četiri čovjeka koji meso uvoze ili pak sve farmere.

"Ja vjerujem Staši Košarcu, nema razloga da ne vjerujem u ono što je čovjek javno rekao pred nama svima. Ne možemo dozvoliti da propadnemo. Mi smo rekli otvoreno Košarcu, doći ćemo i tražiti ostavke onih koji to ne dozvoljavaju, tražićemo njihov odlazak. A bojim se, ako izađemo na ulice, da će to biti opšti bunt", rekao je Usorac.

On je dodao da su na sastanku pričali o opštoj situaciji u poljoprivredi, koja je, kako kaže, nezadovoljavajuća i negativno utiče na demografski položaj sela.

I Ranko Sarajlić, poljoprivrednik iz Laminaca, kod Gradiške, koji je takođe prisustvovao ovom sastanku, kaže da imaju obećanje Košarca da će njihov problem biti riješen.

"Košarac je rekao da će za 30 dana riješiti taj problem, da će završiti analize. On se slaže da postoje problemi. Oni su tu jer su cijene ispod cijene koštanja i postoje velike količine robe koja ne može naći svog kupca. A za sve je uzrok uvozna roba koja je ovdje zauzela tržište. Riječ je o nelojalnoj konkurenciji", rekao je Sarajlić za "Nezavisne novine".

Na pitanje koliko bi uvođenje prelevmana i carina značilo poljoprivrednicima u BiH, on ističe da bi njihov problem bio riješen dugoročno.

"Naredne dvije godine ne bismo imali probleme koje sada imamo. Zbog uvoza došlo je do tržišnih viškova. Mi 70 odsto mesa uvozimo, a 30 odsto proizvodimo. Nije to klasičan tržišni višak, već je do toga dovela nelojalna konkurencija", istakao je Sarajlić.

Nakon sastanka sa poljoprivrednicima, održanog u četvrtak, iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH naveli su da je razgovarano o zaštiti domaće proizvodnje.

"U fokusu sastanka, kojem su prisustvovali i predstavnici nadležnih ministarstava iz Republike Srpske i Federacije BiH, bila je neophodnost analize opravdanosti za uvođenje zaštitnih mjera za uvoz svježeg i rashlađenog mesa goveda i svinja u BiH", saopštili su iz tog ministarstva.

Kako su dodali, predstavnici Udruženja poljoprivrednih proizvođača u BiH istakli su da je pandemija virusa korona uticala na značajno umanjenje unutrašnjeg konzuma, što je dodatno opteretilo domaće proizvođače, klaničare i trgovce.

Košarac je izrazio potpunu opredijeljenost za zaštitu domaće proizvodnje, uz poštovanje međunarodnih ugovora čiji je potpisnik BiH.

"Neophodno je nastaviti sa podrškom domaćim kapacitetima koristeći dostupne spoljnotrgovinske mehanizme u okviru postojećih međunarodnih ugovora, ali i politika nadležnih entitetskih ministarstava", poručio je Košarac.

On je istakao da domaću proizvodnju treba podržati konkretnim mjerama te da će uputiti dopis ambasadoru Turske u BiH, u kojem će zatražiti da otvorena kvota za izvoz mesa iz BiH sa sadašnjih 3.000 tona bude povećana minimalno za dodatnih 2.000 tona mesa.

Kao jednu od mjera zaštite domaće proizvodnje Košarac je najavio i nastavak pregovora za izvoz domaćih proizvoda na tržište EU.

"Ovo pitanje intenziviraćemo u razgovorima sa predstavnicima Delegacije EU nakon što u BiH bude okončan proces odgovaranja na upitnik za izvoz mesa na tržište EU", rekao je Košarac.

Na ovom sastanku on je najavio da će od Kancelarije za veterinarstvo BiH zatražiti pojačane kontrolne aktivnosti u vezi sa uvozom svježeg i rashlađenog mesa u BiH.