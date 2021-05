Poljoprivrednici očajni: Divlje svinje iskopavaju i jedu sjemena

SANSKI MOST - Tek zasijani usjevi na širem području općine Sanski Most već su na udaru divljih svinja, koje se u krdima spuštaju s planinskih obronaka u potrazi za hranom, a poljoprivredni proizvođači su očajni. Kažu kako se nikad dosad nije dešavalo da ove životinje nanose štetu poljoprivrednim usjevima u ovo doba godine, a to pripisuju značajnom povećanju njihove brojnosti.

Poljoprivrednik Senad Kugić iz sela Modra, koje je udaljeno dvadesetak kilometara od Sanskog Mosta, kaže kako mu je u potpunosti uništeno više dunuma zemljišta zasijanog kukuruzom i krompirom.

"Kad sam došao na parcelu, ona je doslovno bila preorana, a divlje svinje su povadile zasijano zrnevlje kukuruza. Nešto, dalje ista situacija je i sa tek zasijanim krompirom. Više nije dovoljno što stalno gledamo u nebo zbog vremenskih prilika, već moramo i u šume", kaže Kugić.

Pita se isplati li se u takvim okolnostima uopšte obavljati poljoprivrednu sjetvu, posebno zbog toga što su sjemena i repromaterijal značajno poskupjeli.

Dodaje kako ponovno zasijevanje opustošenih parcela izaziva nove troškove. Njegove nevolje dijele i drugi poljoprivredni proizvođači, među kojima i Hajro Beširević, na čijim su usjevima divlje svinje također načinile štetu.

"Bio sam prinuđen da ogradim parcele električnim pastirima, međutim, nisam u situaciji da ogradim sve, jer su u pitanju velike površine zemljišta i potrebno je mnogo novca. Divlje svinje su ranije napadale stabljike kukuruza, ali se dosad nije dešavalo da iskopavaju i jedu sjemena", kaže Beširević.

Poljoprivrednici u Sanskom Mostu su i ranije upozoravali na problem s divljim svinjama, koje obično u kasno ljeto i ranu jesen pustoše poljoprivredne usjeve čineći značajnu štetu. Smatraju kako je potrebno da se u rješavanje ovog problema uključi i lokalno lovačko društvo.

Međutim, u Lovačkom društvu "Sana" ističu da su nemoćni jer je trenutno na snazi lovostaj i da, s obzirom na zakone koji regulišu ovu oblast, ne postoji mogućnost organizovanja lova.

Dobri poznavaoci svijeta životinja ističu kako zbog sve praznijih sela divlje svinje bez straha dolaze iz viših predjela u niže i blizinu naseljenih mjesta, te nanose štetu poljoprivrednim kulturama.