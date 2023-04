Poljoprivrednici u Bijeljini izašli na ulice: Traže zaštitu domaće proizvodnje i bolje uslove

BIJELJINA - Udruženje poljoprivrednika "Sela Semberije i Majevice" organizovalo je danas u Bijeljini protest tražeći zaštitu domaće proizvodnje, uvođenja plavog dizela, carina i prelevmana kako bi bili konkurentni sa EU proizvođačima.

Savo Bakajlić, predsjednik ovog Udruženja, istakao je za "Nezavisne" da su poljoprivrednici razočarani retraoktivnim plaćanjem poreza, te da oni to ne mogu podnijeti i platiti.

"Ovo je domaćinski skup i u njemu nema politike. Država i ministarstvo nemaju sluha za naše probleme. Mi dva mjeseca tražimo sastanak i niko neće da se odazove na njega", kazao je Bakajlić.

Na pitanje da li će u dalje proteste, on odgovara da se nadaju da će neko imati sluha za njihove probleme, te da će doći do razgovora i pokušaja rješenja problema semberskih poljoprivrednika.

"Ukoliko nam se niko ne javi, mi ćemo pozvati sve ostale poljoprivrednike i napraviti još veći protest", naglasio je Bakajlić.

Sa druge strane, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, komentarišući ove proteste, rekao je da su potpuno neopravdani, pogotovo u godini kada je najviše novca izdvojeno za poljoprivredu.

"Od svih tih traktora koji tamo dolaze, država je sigurno investirala 40 odsto donacije da se oni kupe, ali ne da hodaju po ulicama nego da rade u poljoprivredi", naveo je Dodik.

Istakao je da je nemoguće ne platiti obaveze državi, a tražiti da se isplati sve i jedan fening podsticaja kao što je poljoprivrednicima isplaćen.

"Ti ljudi neće to rješavati na taj način. I nema potrebe da na taj način rješavati jer je to pitanje koje i ja znam i ja hoću da se to pitanje riješi. Ukoliko budu izlazili na ulice, neće se riješiti", naglasio je Dodik.