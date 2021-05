Poljoprivrednicima u TK potrebna veća podrška

TUZLA - Skupština Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici je prihvatila Izvještaj o realizaciji novčane podrške u poljoprivrednom i ruralnom razvoju u 2020. godini.

Međutim, resorno ministarstvo upozorava da je planirani iznos za ovu godinu smanjen, što ide na štetu poljoprivrednika.

Poljoprivrednici u Tuzlanskom kantonu za prošlu godinu dobili su novčanu podršku od 20,6 miliona KM od FBiH i TK.

Sa federalnog nivoa je došlo oko 13,6 miliona KM, a sa kantonalnog nivoa 6,9 miliona KM.

Poticaji su s oba nivoa bili povećani zbog pandemije pa je tako s prvobitno planiranih 4,5 miliona KM, TK na kraju izdvojio 6,9 miliona KM. Svi novčani poticaji su isplaćeni poljoprivrednim proizvođačima.

"Ipak, nije dobro što je taj iznos vraćen opet na 4,5 miliona KM. Mi se uvijek nalazimo u pandemiji i ova godina bit će teška. Mi smo kazali da treba ići u rebalans budžeta kako bismo iz unutrašnje preraspodjele sredstava došli do sredstava i povećali posticaje i da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima koji rade u teškim uslovima, a znamo da je poljoprivredna proizvodnja ovisna i o vanjskim faktorima", istakao je Vahidin Smajlović, ministar poljoprivrede TK.

On je podsjetio i na jedan dodatni problem ove oblasti, a to je usitnjenost posjeda u ovom kantonu. U prosjeku je to 1,1 ha po gazdinstvu.

"Kada to uporedimo s prosjekom u EU, gdje iznosi 3,4 ha, vidi se razlika i to sve utiče na našu nisku produktivnost", naveo je on.

Prema njegovim riječima, brojne su vrste voća i povrća koje se proizvode u ovom kantonu, a trenutno je aktuelna jagoda iz Ćelića.

"Prošle godine je izdvojeno oko 600.000 KM za poticaj proizvodnje jagode u plastenicima, ali i na otvorenom u pomenutoj opštini. Poznati su i kornišoni iz ovog kantona, koji su odavno na policama EU", naveo je Smajlović.