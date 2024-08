Pomor ribe kod slapova u Krupi na Vrbasu

BANJALUKA - Sportski ribolovci zatekli su prethodnih dana tik ispod slapova u Krupi na Vrbasu totalni pomor ribe, odnosno uginule potočne pastrmke i peš, a kako kažu, to se najvjerovatnije dogodilo jer je oko 70 metara rijeke Krupe u potpunosti presušilo, a s obzirom na to da je voda odvedena u lokalni ribnjak.

Kako su za "Nezavisne novine" ispričali ribolovci Sportskog ribolovnog društva Banjaluka, u tom dijelu je biljni i životinjski svijet u potpunosti uništen.

"Ono što smo mi zatekli, kao sportski ribolovci, u ponedjeljak na rijeci Krupi je pomor ribe, potočne pastrmke, peša, i to veliki broj jedinki. Uzrok tome je, koliko smo mi mogli da shvatimo i zaključimo, to što je kompletan tok rijeke Krupe odveden u prihvat za lokalni ribnjak koji uzgaja kalifornijsku pastrmku. Tok je u dužini od nekih 70 metara, gdje taj ribnjak opet ispušta iskorištenu, onečišćenu vodu, dalje u korito. Sa lijeve i desne strane postojali su protočni dijelovi mimo tog zahvatnog dijela, koji je lokalni vlasnik zagradio kamenjem kako bi tu vodu odveo sebi u ribnjak, i tada je presušio taj dio korita", ističu ribolovci.

Prema njihovim riječima, slična situacija je bila prije tri-četiri godine na istom mjestu, kada je takođe bio pomor ribe.

"To je ispod slapova na Krupi, odnosno ispod restorana gdje se nalazi ribnjak. Kod predzadnje vodenice nalazi se prihvat te vode, koji je beskrupulozno napravljen i koji je odveo svu tu rijeku. To je katastrofa. Tu su bile na hiljade jedinki koje su se mrijestile prije nekoliko mjeseci. Mi smo pokušali da spasimo te jedinke i sklonimo malo to kamenje koje je nabacano u prirodni tok, samo da dobiju malo vode i da one mogu da idu dalje", ističu ribolovci.

No, kako naglašavaju, šteta je načinjena.

Dodaju da su sve prijavili gradskoj inspekciji te Inspektoratu RS, a kako su za "Nezavisne" potvrdili iz Inspektorata, oni su juče zaprimili prijavu o uočenom pomoru ribe na lokaciji Krupa na Vrbasu, te će u narednim danima biti izvršena i provjera ovih navoda.

"Podsjećamo da republička inspekcija nadzorom obuhvata cijelu regiju, što značajno utiče na opterećenje izvršilaca, dok inspekcijski organi jedinica lokalne samouprave nadzor vrše samo na svojoj teritoriji, čime su u mogućnosti da mnogo brže reaguju na uočene negativne pojave", kazali su iz Inspektorata.

Inače, preduzeće "Vode Srpske" izdalo je vodnu dozvolu "Krupskim slapovima" do 27.12.2026. godine za upotrebu voda i ispuštanje otpadnih voda iz ribogojilišta za uzgoj pastrmke, ali pod uslovima da se redovno čiste vodozahvatne građevine, a između ostalog, piše i sljedeće: "Ukoliko eksploatacijom i funkcionisanjem predmetnog objekta dođe do promjene prirodnog režima vode, a to prouzrokuje štetu bilo kakvog karaktera, investitor je obavezan da uzroke štete otkloni, a štetu nadoknadi."

Pokušali smo stupiti u kontakt sa preduzećem "Krupski slapovi" kako bismo provjerili šta se desilo, no niko nije odgovorio na naš poziv.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.