Predstavljani mliječni i proizvodi od voća, povrća, meda, rukotvorine

VLASENICAb - Sajam poljoprivrede i privrede u Vlasenici okupio je 86 izlagača iz Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije, koji su predstavili bogat asortiman svojih proizvoda, od prerađevina od mliječnih proizvoda, voća, povrća, meda, do biljnih proizvoda i pletenih rukotvorina.

Sajam je na Trgu srpskih boraca otvorio zamjenik načelnika opštine Vlasenica Mladen Popović koji je izjavio novinarima da je ovo jubilarni 10. sajam koji je okupio rekordan broj izlagača.

On je rekao da manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača, te da im je cilj da pokažu vrijednosti ovoga područja, da se upoznaju tradicija, kultura i predstave vrhunski proizvodi.

Popović je podsjetio da godinama opština Vlasenica iz budžeta izdvaja sredstva za različite vrste podsticaja u tehničkom, ali i infrastrukturnom pogledu, posebno u selima, da bi omogućili lakše uslove za život proizvođača.

On je napomenuo da izdvajaju i za različite vrste edukacija, ističući posjetu Agrarnom fondu u Trebinju kao pokazatelju šta jedan fond može da napravi u Republici Srpskoj.

Sekretar Savjeta za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Bijeljina Željko Vidić rekao je novinarima da veliki broj sajmova u manjim sredinama pokazuje da i mali proizvođači intuitivno shvataju ono što Privredna komora Bijeljina poručuje realizujući projekat "Integracija regionalne turističke ponude i razvoj lokalnih proizvoda".

Vidić je naglasio da je na malom tržištu budućnost ne u tiražu, već u proizvodnji autentičnih i kvalitetnih proizvoda koji se mogu prodati po višim cijenama.

On je istakao da je projekat koji sprovode nekoliko godina unazad naišao na sjajan prijem na području Birča.

"Sve opštine sa ovog područja djeluju u sinergiji na realizaciji projekta `Birčanska kuća`, `Semberska kuća` ili `Hercegovačka kuća`. To nije samo objekat, koji je krajnje ishodište i koji se vidi. Najvažniji je pripremni dio prije otvaranja objekta. Očekuje nas posao koji će da traje nekoliko godina, da utvrdimo lance snabdjevanja, čime raspolažemo, ujednačimo dizajn, da bi proizvodi bili na svjetskom nivou", istakao je Vidić.

Vidić je naglasio da je opština Vlasenica prirodni nosilac projekta zbog razvoja Ski-centra "Igrišta" gdje je prošlogodišnja probna sezona bila uspješna.

On je rekao da je intencija Privredne komore Bijeljina da ovu regiju uveže i ponudi kao jedinstven proizvod, te podsjetio da auto–put iz Srbije dolazi u Bijeljinu i da ulazi u ovu regiju, čime će se olakšati prilaz aerodromu i stranim turistima.

"San Privredene komore Bijeljina jeste da regiju objedini i da svim turistima ponudi najbolje što imamo na ovim prostorima", naglasio je Vidić.

Gazdinstvo porodice Mitrović iz sela Labucka u opštini Lopare bavi se proizvodnjom i preradom majevičkog sira zarac koji su prije godinu dana brendirali.

"Imamo malo gazdinstvo, prodajemo i u marketima, imamo restorane, razvili smo proizvodnju i zadovoljni smo", istakla je Duška Mitrović, naglasivši da sve rade ručno i na tradicionalan način.

"Ananas foto–studio" iz Vlasenice prvi put je izašao na sajam i vjeruje da je put do kupca i tržišta upravo na ovim manifestacijama i predstavljanju onoga čime se bave.

Radovan Matić vlasnik studija rekao je novinarima da snima sve događaje, od svadbi, punoljetstava, do rođendana i krštenja, kao i školske mature, te da je zadovoljan poslom i tržištem.

Rade Obradović iz Kravice, opština Bratunac, ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi plasteničkom proizvodnjom, a uzgajaju i maline i kupine od kojih prave razne proizvode.

"Deset godina sam u Vlasenici na sajmu, a posjećujem sajmove i u drugim mjestima. Svoje proizvode odlično prodajemo, jer smo zadovoljili kvalitetom", rekao je Obradović.

Redovan izlagač na sajmu je Nedeljko Milić iz Zagrađa u opštini Vlasenica koji se bavi proizvodnjom meda, rakije, likera, džemova, a njegov med tražen je i na inostranom tržištu.

"Sajam je idealna prilika da predstavimo svoje proizvode i ja sam prezadovoljan. Trenutno pečem rakiju, sve se proda, samo treba raditi", rekao je Milić.

Dragica Stanišić iz Zvornika član je Udruženja pčelara "Bagrem" iz tog mjesta, a za svoje proizvode "Kleopatrina krema" i med, dobila je i zlatno priznanje.

“Završila sam školu iz pčelarstva kojim se bavim duže od deset godina. U pčelarstvu ima dosta ulaganja i posla. Iskorištavam sve iz košnice, polen propolis na bazi kojeg radim kreme, meleme...", istakla je Stanišićeva.

Na sajmu je bila bogata i gastro-ponuda koju pripremile članice Udruženja žena "Podrinja" i Kola srpskih sestara "Blaga Marija" iz Vlasenice.

Najuspješnijim poljoprivrednim proizvođačima koji su podržali održavanje sajma uručeni su pokloni i zahvalnice za postignute rezultate.

Organizator sajma bili su Opštinska uprava Vlasenica i Turistička organizacija Vlasenica uz podršku Područne Privredne komore Bijeljina, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske i Ministarstva privrede i preduzetništva.

Danas je održan i tradicionalni Miholjski vašar koji je okupio veliki broj izlagača.

