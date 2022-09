Predstavljeni hibridi kukuruza otporniji na sušu

SANSKI MOST - U organizaciji Poljoprivrednog zavoda Unsko sanskog kantona juče je na lokalitetu naselja Bugari, nadomak Bihaća, održana tradicionalna manifestacija "Dani polja kukuruza", te su tom prilikom predstavljene nove hibridne sorte ove kulture.

Pokazalo se kako je riječ o veoma kvalitetnim sortama, s obzirom na veoma dobar urod koji je zabilježen na oglednim parcelama, uprkos tome što je dugotrajni sušni period značajno umanjio prinose ove kulture na području Unsko-sanskog kantona.

"Predstavili smo ukupno 27 hibrida kako bi naši poljoprivredni proizvođači mogli vidjeti da li im odgovaraju ovakve sorte, s obzirom na to da je kukuruz osnovna stočna hrana, od koje, praktično, zavisi cjelokupna mljekarska proizvodnja na ovim prostorima", istakao je Aldin Kuduzović, predstavnik Poljoprivredne zadruge "Agrodar", na čijem zemljištu su zasijane ogledne parcele.

Prema riječima Adela Sarajlije, poljoprivrednog stručnjaka, radi se o hibridima koji su proizvedeni u nekoliko poljoprivrednih instituta u Bosni i Hercegovini te susjednim zemljama, Srbiji i Hrvatskoj.

"Njihova glavna karakteristika je visoka tolerantnost kada je suša u pitanju, što je vrlo značajno. Ovi hibridi su pokazali da dobro podnose stresne uslove i da su optimalni za proizvodnju na našim prostorima. Negdje to nije tako, pa se mnogi hibridi nisu dobro pokazali u Posavini ili Semberiji", istakao je Sarajlija.

Takođe, juče su predstavljeni i neki od pesticida za tretiranje površina koji su zasađeni hibridima kukuruza.

Prema riječima Sulejmana Kulenovića, ministra privrede USK, ovakvi događaji će pomoći poljoprivrednim proizvođačima da lakše odaberu hibride kukuruza koje će uzgajati.

"Sigurno je da će poljoprivrednici odabrati one sorte za koje budu sigurni da će se najuspješnije aklimatizirati u ovom podneblju. To postaje vrlo važno, jer se gubici u proizvodnji kukuruza ove godine kreću od 30 do 50 posto", rekao je Kulenović.

Prema njegovim riječima, prednosti predstavljenih hibrida su znatno veće stabljike kukuruza od dosadašnjih te povećan prinos kukuruza u zrnu.