Prinos kukuruza umanjen ali situacija povoljnija u odnosu na druge regije

NOVI GRAD - Rukovodilac prijedorske kancelarije Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede Mirko Jokić rekao je da je na području prijedorske regije suša umanjila prinos kukuruza ali da je situacija povoljnija u odnosu na druge regije.

Jokić je rekao Srni da je, kada je riječ o prinosu, situacija različita u zavisnosti od vremena sjetve i tipa zemljišta.

"Situacija je različita pa je teško govoriti o prosječnom prinosu. Generalno je to pet do šest tona po hektaru što je bolje u odnosu na tipične ratarske regije Lijevča polje i Semberiju gdje je prinos, prema podacima koje imamo oko tri tone po hektaru što je loše", rekao je on.

Prema njegovim riječima, na prinos kukuruza ove godine uticala su dva faktora, ukoliko je sjetva kukuruza obavljena kasnije usjevi su u vrijeme suše bili u fazi oplodnje.

On kaže da je drugi faktor nastao u fazi voštano mliječnoj zrelosti kad je visoka temperatura vazduha prekinula zrenje.

Jokić kaže da je ove godine žetva silažnog kukuruza počela 20 dana ranije nego što je to uobičajno te da je ovaj posao skoro pa završen.

"Kad je u pitanju prinos silažnog kukuruza situacija je različita. Na oglednoj parceli u Johovi i Kozarskoj Dubici prinos silaže bio je od 40 do 60 tona po hektaru što je veoma dobro. I prinos i kvalitet silaže uveliko zavise od vremena sjetve, tipa zemljišta i primijenjenih agrotehničkih mjera", rekao je on.

Jokić smatra da je navodnjavanje mjera o kojoj proizvođači treba da ozbiljno razmišljaju.

On je preporučio poljoprivrednicima da obave podrivanja zemljišta što je veoma dobra agrotehnička mjera.

"Radi se kad je zemljište suvo, a pokazalo se u praksi veoma dobro, produbi se profil zemljišta i omogući da se višak vlage akumulira u dubljem sloju. Ovo je korisno s obzirom da u proljeće imamo problem viška vlage a tokom ljeta sa sušom", istakao je Jokić.

On očekuje da će žetva merkantilnog kukuruza na području prijedorske regije početi ranije, oko 20 dana prije uobičajnog roka.

