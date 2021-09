Prinosi meda najlošiji u posljednjih deset godina, zato mu raste cijena

​TREBINJE - Na području istočne Hercegovine prinosi meda ove godine su bili skromni, pa je ova godina jedna od najlošijih u posljednjoj deceniji kada je riječ o medobranju, rekao je Srni predsjednik Udruženja pčelara "Leotar" iz Trebinja Obrad Ninković.

Ninković je rekao da su glavne paše na području istočne Hercegovine iznevjerile, pa se pčelari ne mogu pohvaliti značajnijim prinosima meda.

"Svaki pčelar koji je izvrcao sedam-osam kilograma meda, može da kaže da je dobro prošao, a kad se uzme u obzir da je prosjek ranijih godina bio 20 do 25 kilograma po pčelinjem društvu onda se vidi koliko je ova godina loša", naveo je Ninković.

Uzrok tome je, smatra on, hladno proljeće, ali i dugotrajna suša u Hercegovini.

On je dodao da će zbog toga na tržištu biti oskudica meda, što će vjerovatno prouzrokovati rast cijene, budući da ona zavisi od odnosa ponude i potražnje.

"U ovom trenutku potražnja za medom je veoma velika. Oni pčelari koji su do sada prodavali med u toku cijele godine, mislim da će isprazniti svoje zalihe do kraja ove godine, ako to već nisu učinili", rekao je Ninković.

On je naveo da se cijena meda u maloprodaji kreće od 20 maraka po kilogramu, pa naviše.

"Neki pčelari su podigli tu cijenu na 25 maraka, ali ispod 20 maraka u maloprodaji se ne može naći kilogram kvalitetnog hercegovačkog meda", rekao je Ninković i dodao da je epidemija virusa korona prouzrokovala povećanu potražnju meda, s obzirom na to da je med jača imunitet.

Ninković je istakao da je hercegovački med posebno ljekovit zato što pčele uzimaju nektar iz divlje paše, od toga je više od 300 vrsta ljekovitog bilja.

"Mi smo u prednosti zato što naše pčele uzimaju nektar iz netaknute prirode. To je razlog zašto je hercegovački med kvalitetan i priznat na svjetskom tržištu", rekao je Ninković.

Pojava lažnog ili patvorenog meda na tržištu koji u svojim sastojcima sadrži i otrovne, kancerogene supstance je problem sa kojim se suočavaju hercegovački pčelari, naveo je Ninković.

"Patvoreni med je glukozni i fruktozni sirup od kukuruza koji je obojen sa određenim aromatima i koji se, nažalost, ne može utvrditi bez hemijske analize da li je pravi med. Zato je moja poruka svima da med kupuju od pčelara kojima vjeruju", rekao je Ninković.