Pšenica zrela za žetvu, kombajni za par dana ulaze u njive

BANJALUKA - Žetva pšenice u Srpskoj počeće za nekoliko dana, i to 15-20 dana ranije u odnosu na višegodišnji prosjek, a na nekim parcelama očekuje se da bi prinosi mogli biti i iznad prosjeka.

Kako su za "Nezavisne novine" potvrdili poljoprivredni proizvođači, dobri vremenski uslovi uticali su na to da kombajni ranije uđu na zasijane njive.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, kaže da je još prije šest-sedam dana počela žetva ječma na području sjeverne Posavine i u okolini Orašja.

"Definitivno će tako biti i kod nas uskoro. Imajući u vidu vremenske prilike ili neprilike koje su bile, ne očekujem neki veliki prinos na pojedinim parcelama ili regionima. Mnogo je faktora koji će uticati na visinu prinosa, tako da ne bih u ovom momentu kalkulisao ciframa, ali definitivno ćemo imati šarene prinose, pa i snižene, ali biće sigurno i onih parcela gdje će prinosi biti i iznad višegodišnjeg prosjeka", rekao je Marinković za "Nezavisne".

Semberija je, kao što se već zna, najviše zasađena, kao i Lijevče polje i Posavina, a kako ističe Marinković, nešto malo više žitarica je posijano za razliku od ranijih godina.

"U ovom momentu su u boljem stanju nego prošle godine, kada smo imali napade žute rđe koja je desetkovala prinose, a koji su bili u znatno lošijem stanju. Ove godine je situacija bolja, mada ćemo vidjeti kako će se pokazati", dodaje on.

Prema riječima Save Bakajlića, predsjednika Regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice, poljoprivredni proizvođači u Semberiji očekuju da će žetva ječma krenuti za nekih pet dana.

"Vidim da je sljedeći vikend najavljena stabilizacija temperature, te da dostiže nivo od oko 30 stepeni, a tada će kombajni ući i krenuti s košenjem ječma. Pšenicu gledamo, još se ne zna tačno, ali vidjećemo kakva će biti oscilacija temperatura i za nekih sedam do 10 dana trebalo bi krenuti u žetvu pšenice. I dalje ne znamo cijenu, ali znamo da nećemo ostati ravnodušni i da ćemo, mi poljoprivrednici, do petka izaći sa cijenom i sa nekim zahtjevima ka Ministarstvu i Vladi", ističe Bakajlić za "Nezavisne".

On kaže da će ova godina, po svemu sudeći, ako ugrije, možda biti jedna od natprosječnih godina kad su u pitanju prinosi i kvalitet.

"Mi smo se potrudili da dođemo do toga da kvalitet postoji, ali se još ne zna koja će biti cijena. Kad vidimo cijenu od 50 do 55 feninga, a kada znamo da je cijena koštanja blizu 50 feninga, mi hoćemo da pronađemo način da sjednemo i razgovaramo sa mlinsko-pekarskom industrijom, kako bi oni otkupili te viškove, jer smo inače u velikom problemu", pojašnjava on.

