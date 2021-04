Ratare u USK muči poskupljenje, nadaju se pomoći vlasti

BIHAĆ - Predstojećom proljetnom sjetvom na području Unsko-sanskog kantona biće obuhvaćeno više od 30.000 hektara zemljišta, što je na nivou prošlogodišnje sjetve, koja je bila rekordna.

Ovo su potvrdili u Poljoprivrednom zavodu USK, a od ratarskih kultura najveći dio oranica biće zasijan kukuruzom, i to na površini od 18.000 hektara.

Kada je riječ o povrtarskim kulturama, i ove godine dominiraće sjetva krompira na oko 3.000 hektara zemljišta, kaže Pervina Harbaš, predstavnica pomenute institucije.

"Svi podaci ukazuju na to kako će proljetna sjetva biti na nivou prošlogodišnje, što je pozitivno, jer to ukazuje na stabilizaciju poljoprivredne proizvodnje", kaže Harbaševa. Međutim, ono što muči neposredne poljoprivredne proizvođače je poskupljenje goriva i neophodnog repromaterijala. Kažu kako to poskupljuje predstojeću sjetvu te ističu kako će im biti neophodna pravovremena pomoć državnih institucija.

Prema riječima Jasmina Halilovića, predsjednika Udruženja poljoprivrednika "Ključ" iz istoimenog grada, određena sjemena, mineralna gnojiva i drugi repromaterijal poskupjeli su i do 40 posto u odnosu na proteklu godinu.

"Za određena sjemena prisutna je velika potražnja, a nema ih u maloprodaji. Osim toga, sjemena kukuruza i đubriva su enormno poskupjela i dobavljači se ne usuđuju da nabave veće količine, jer nisu sigurni da će ih moći prodati", kaže Halilović. Dodaje kako bi se sve to u konačnici moglo odraziti na poskupljenje poljoprivrednih proizvoda, što bi dovelo do još jednog udara na džepove potrošača. Halilović smatra kako nadležne institucije treba da ispitaju opravdanost pomenutih poskupljenja, kao i problem nestašica, jer sumnjaju u tržišne neregularnosti.

"Kada su u pitanju poticaji, nužno je da oni budu isplaćeni na vrijeme i da poljoprivrednici imaju novac na računu prije nego što počne proljetna sjetva. Nadamo se podršci s kantonalnog i federalnog nivoa, ali i od strane općinskih vlasti", istakao je Halilović.

Ministar poljoprivrede u Vladi USK Sulejman Kulenović ističe kako će ova godina biti vrlo teška zbog pada javnih prihoda, ali da će sredstva planirana za agrarnu proizvodnju ostati na istom nivou. Međutim, ovdašnju situaciju komplikuje i to što još nije usvojen budžet za ovu godinu, pa samim tim niti sredstva za poljoprivredu.