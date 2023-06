Ratari i voćari u problemu, kasni mrazevi i obilne kiše umanjili prinose

Klimatske promjene nisu floskula razvijenih zemalja, nego realnost koja je najbolje vidljiva na primjeru Lijevča polja i Potkozarja, gdje su već sada zbog kasnih mrazeva i obilnih padavina ratari i voćari u problemu.

Velika količina padavina uzrokovala je kasnu sjetvu, a brojni ratari su bili primorani na presijavanje žitarica, što je uzrokovalo dodatne troškove. U razgovoru sa agronomom Draganom Vukovićem iz kompanije “Golić trade”, koji je svakodnevno na terenu, već sada je jasno da ćemo imati tešku godinu slabih prinosa.

“Iamo 60 do 70 odsto zasijanog kukuruza, od toga ćemo imati oko 20 odsto presijavanja zbog velikih količina padavina, zbog nemogućnosti tretiranja i brojnih drugih okolnosti koje su na ovo uticale. Usjevi su u stresu, zaostaju u porastu, recimo kukuruz ima četiri ili pet listova umjesto osam ili devet. Tako da možemo govoriti već sada o smanjenju prinosa i ako jesenje vrijeme ne bude išlo na ruku ratarima problemi će biti još veći.”

Vuković dodaje da će ovo biti jedna od prekretnica u poljoprivredi, jer su cijene žita niske pa i ti mali prinosi neće moći nadoknaditi uloženo. Jedina nada je to da se grupa kukuruza do 330 može sijati do 15.07. ali da ne nastupi suša.

Novinar Borislav Švraka, koji svakodnevno boravi u selima Potkozarja i Lijevča polja dijeli mišljenje agronoma Vukovića, s tim da mnogi poljoprivrednici neće prebaciti 3,5 tona po hektaru prinosa.

“Ako govorimo o procentima oko 70 odsto poljoprivrednika će uspjeti da ostavri prinose i do šest tona po hektaru, dok je ostatak u problem i neće prebaciti 3,5 tone. Međutim, mi imamo tu i problem kada su u pitanju ratari, radi pojava uskolisnog korova ljulj-a, koji bi mogao smanjiti prinose i do 70 procenata. Agronomi su na terenu, a tretiranje je nemoguće zbog kiše, koja pada svaki dan.”

Kada je u pitanju voćarstvo, Švraka dodaje da će prinosi od koštuničavog voća biti smanjeni, a da se jabuka za sada dobro drži. Za voćara Momira Berića iz sela Cerovljani kod Gradiške, ovo će biti izuzetno teška godina, s obzirom na kišu i vremenske neprilike.

“Evo vidite od trešanja nema ništa, njih je ova kiša dokrajčila nakon ranih mrazeva. Isto je i sa kruškom, koja je inače izuzetno osjetljiva i zahtjeva dosta pažnje prilikom tretiranja. Jedino s čime možemo biti zadovoljni je jabuka, koja će dati solidan prinos.”

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske su poručili da su njihove službe na terenu i da je još rano govoriti o visini štete ali će štete zasigurno biti.

Jedina olakšavajuća okolnost za poljoprivrednike iz Gradiške i drugih krajeva Lijevča i Potkozarja jeste završetak stečaja preduzeća “Ratarstvo” gdje se oslobodila veća količina zemljišta. Međutim, rast cijena goriva i repromaterijala ugrozio je brojne poljoprivrednike, što će uz vremenske nepogode dodatno uticati na činjenicu da će prinosi ove godine u odnosu na prethodnu biti znatno manji.