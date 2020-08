Rekordan urod povrća, kupaca ni za lijeka

SANSKI MOST - Poljoprivredni proizvođači na području općine Sanski Most sumiraju prinose, koji su rekordni, ali problem za većinu u ovom trenutku je kako proizvode plasirati na tržište.

Dino Aganović iz sanskog sela Kijeva, jedan od najvećih individualnih poljoprivrednih proizvođača na ovim prostorima, ističe kako je ove godine vrlo malo ljudi iz dijaspore, koji su najveći kupci njegovih proizvoda, dok su kod domaćih kupaca značajno opali interesovanje i kupovna moć.

"Vrlo je malo ljudi iz inostranstva zbog zdravstvene situacije i pandemije došlo na godišnje odmore, a oni su tradicionalno najbolji kupci kada se radi o svježem povrću u ovo doba godina. Također, veliki broj građana se ove godine okrenuo vlastitoj proizvodnji, pa je nama poljoprivrednicima sve to otežalo plasman robe na tržište", kaže Aganović.

Prema njegovim riječima, ovdašnji poljoprivrednici su već godinama prepušteni sami sebi jer za najveći dio poljoprivredne proizvodnje ne postoji zagarantovan otkup. Ističe kako je ove godine kultivisao oko tri hektara zemljišta različitim kulturama, te da je postigao rekordne prinose, posebno kada se radi o bostanu, dinji, krastavcu, krompiru, luku, ali i ostalom povrću.

"Ove godine nabavio sam kvalitetna sjemena lubenice i dinje iz Srbije i Turske i imam zaista odličan urod i prvoklasne proizvode. Prinosi svih kultura su zaista odlični, pa tako očekujem oko pet tona crvenog luka, ali i velike količine drugog povrća. Jedino je problem malo s paradajzom, jer je ugrožen zbog vremenskih prilika i plamenjače", kaže Aganović.

Kaže kako su njegovi proizvodi uzgojeni na prirodan način uz minimalnu upotrebu vještačkog đubriva, pesticida i drugih hemijskih preparata koji se uobičajeno koriste u agrarnoj proizvodnji.

"U posljednje vrijeme ljudi se sve više okreću domaćim proizvodima, a interesuje ih i kako su oni uzgojeni, da li je riječ o zdravoj i organskoj hrani i slično", kaže ovaj sanski poljoprivrednik.

Ono što je problem u posljednje vrijeme, kada je riječ o poljoprivredi, kako ističe, je nedostatak radne snage, s obzirom na to da je veliki broj mladih ljudi otišao u inostranstvo. U Udruženju poljoprivrednika općine Sanski Most kažu kako poljoprivredna proizvodnja može biti jedna od razvojnih privrednih grana, ali da je za intenzivniji razvitak agrarnog sektora potrebno sistemsko rješenje. To podrazumijeva povećanje poticajne politike, izgradnju skladišnih potencijala i osiguranje tržišta za domaće poljoprivrednike, smatraju u pomenutom udruženju.