Rod grožđa biće veći i kvalitetniji nego lani

U trebinjskim vinogradima grožđe polako sazrijeva. Može se očekivati da berba krene za dvadesetak dana, a vinogradari su u globalu zadovoljni ovogodišnjim rodom.

Ovogodišnji rod biće na nivou prosjeka, kažu u trebinjskom "Agrofinu". Kada se pravi komparacija sa prethodnim periodom, to je više u odnosu na prethodnu, a manje u odnosu na 2018. godinu, ko-ja je bila izuzetna. Očekuju otprilike oko hiljadu tona grožđa.

"Što se tiče kvaliteta, za sada ne možemo reći pouzdano, jer je još rano. Berba malo kasni i poče-će otprilike kad i prethodne godine. U junu smo imali nestabilno vrijeme, neke oscilacije temperatura, tako da je malo kasnilo cvjetanje, samim tim i ostale faze. Nadam se da će berba početi za nekih dvadesetak dana. Nema razloga da ne bude dobar kvalitet s obzirom na to da imamo dosta sunčanih dana, zadnjih mjesec i po imali smo i sušu, sazrijevanje uveliko ide i završava se", kaže Branko Anđelić, agronom u AD "Agrofin".

Ovo preduzeće gazduje najvećim vinogorjem u Republici Srpskoj. Rezervacija potrebnih količina i sorti je počela. Cijene još nisu definisane, ali će biti slične kao i prethodnih godina.

"Tradicionalno naši vlasnici su najveći kupci, tu su i nekoliko trebinjskih vinara te vinari iz zapadne Hercegovine. Dosta je i privatnih lica, ljudi koji kupuju grožđe i za sebe prave vino. Neki ljudi iz zapadne Hercegovine su se već javili. Prošle godine smo imali dosta izvoza u Crnu Goru, a sad je pitanje kakva će biti situacija ove go-dine zbog virusa korona", kaže Anđelić.

U toku je i prijava zainteresovanih građana za berbu grožđa. Dobrim dijelom se oslanjaju i na stalne sezonske radnike.

"To je normiran rad u zavisnosti od toga koje gro-žđe se bere. Cijena ide po gajbi, a u gajbu otprilike stane od 10, 11 do 14 kilograma, u zavisnosti od toga koja sorta se bere. Vranac i smederevka su krupniji i teži, dok su kaberne i merlo sitniji, pa i lakši. Cijena gajbe se kreće od 60 do 80, 90 feninga. Mimo toga svaki berač dobija dnevno na to pet maraka kao topli obrok. Koliko će berač zaraditi, zavisi i od toga da li ima iskustva u branju. Neko zaradi 30, neko 50 ili 60 maraka. Sve zavisi od sorte koja se bere, ali i sposobnosti samih berača", objašnjava Anđelić.

Zadovoljan je vinogradom i Ranko Petijević. Posla je bilo dosta, kaže, ali sve je obavljeno, a grožđe polako sazrijeva.

"Zadovoljan sam. Ova godina je bila poteška za sačuvati vinograd, ali uz dodatnu zaštitu, koju sam završio ima petnaestak dana, grožđe je počelo da sazrijeva i ide sve po planu. Što se mene tiče, ja rezidbom i pljevidbom planiram kakav će biti rod, pa me jedino može iznenaditi neko nevrijeme ili rani mrazevi. To može da poremeti kvalitet i količinu grožđa, a što se tiče mene, stanje je slično prošlogodišnjem", ističe Petijević.

Vrhunski kvalitet

Rodom, ali i kvalitetom zadovoljan je i Jovo Runjevec. Računa da će berba krenuti 10. septembra.

"Ako ostane ovakvo vrijeme, biće vrhunsko grožđe. Dosta smo radili, ulagali, sve mjere zaštite su sprovedene. Zadovoljan sam grožđem, ali ipak nisam zadovoljan ovom situacijom. Korona je zaustavila prodaju. Nismo prodali ono što smo planirali pa sad treba ponovo da ulažemo u bačve za novo vino", ističe Runjevac.