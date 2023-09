Rod jabuke u Srbiji dobar, ali većina ide u industriju

ČAČAK - Plodovi u zasadu jabuka širom Zapadne Srbije pristigli su na berbu, usljed loših vremenskih uslova to je jedna od rijetkih voćnih vrsta koja nisu pretrpjela potpuna oštećenja jer u vrijeme proljećnog mraza i snijega jabuka još nije bila procvjetala.

Međutim, grad koji je pogodio voćare u nekoliko navrata oštetio je plodove tako da većina ovogodišnjeg roda ne zadovoljava uslove za prvu klasu.

"Sve količine gradobitne jabuke zavšavaće uglavnom u industriji, nešto će se prebrati i plasirati na domaće tržište. Za izvoz je teško plasirati jer tamo završava samo prvoklasna roba. Za sada je najvažnije da mi oberemo jabuku i da je smestimo u skladište ili hladnjače, a gde će ona završavati to zavisi od potražnje. Na domaćem tržištu se ostvaruju niže cene, dok je na inostranom nešto bolje, sačekaćemo, jer se naša jabuka obično drži do Nove godine kada će krenuti prodaja. Što se tiče Rusije, izvoz i potražnja su opali zbog ratnjih dešavanja, a šta će se dogoditi u narednom periodu to ne može niko da prognozira", priča voćar Sveta Stamenković iz sela Banjica kod Čačka.

Otkupna cijena jabuka se već zna. Hladnjačari su počeli sa otkupom i voćarima za prvoklasnu jabuku nude 30 dinara kilogram, padalica je osam dinara. Međutim, kako kažu voćari, to su niske cijene u odnosu na prošlu godinu i sa tim se ne mogu pokriti ni troškovi koje jedan proizvođač ima.

"Berba ajdareda još uvek nije počela u našem kraju, ona se očekuje za nekih desetak dana, ona je sada u fazi kada prima boju i to je praktično kvalitet. Moramo sačekati još malo, jer smo imali par kišnih dana na našoj teritoriji, oko 50 litara po metru kvadratnom je palo, što će doprineti da plodovi rastu i brže sazrevaju i dobijaju boju što im daje kvalitet i bolju prodaju", ističe Stamenković.

