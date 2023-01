Romanijski mljekari traže veće premije

Proizvođači mlijeka u romanijskoj regiji traže da od januara otkupna cijena litra sirovog mlijeka bude jednu KM i da se poveća premija za mlijeko proizvedeno u brdsko-planinskom području, rekli su Srni u sokolačkom Udruženju "Blago Romanije".

Saša Kapović, predsjednik ovog udruženja koje okuplja gotovo 200 proizvođača mlijeka i mliječnih prerađevina, naglasio je da je na nedavnom sastanku proizvođača sa Han Pijeska, Sokoca i Rogatice dogovoren zajednički nastup mljekara regije prema otkupljivačima i resornom ministarstvu Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, proizvođači su prinuđeni da traže rješenja i bore za opstanak mljekarstva na području iznad 600 metara nadmorske visine, gdje su uslovi privređivanja daleko složeniji nego u nižim predjelima, a pritom sa planinskih pašnjaka potiče kvalitenije mlijeko.

"Zaključili smo da podnesemo zahtjev prema najvećem otkupljivaču mlijeka sa ovog područja - bilećkoj Mljekari `Pađeni` za povećanje cijene mlijeka već od januara", istakao ja Kapović.

On tvrdi da je na romanijskoj regiji evidentan pad proizvodnje mlijeka u proteklih nekoliko mjeseci i da je vrijeme da se preduzmu koraci koji će spriječiti nove nevolje kako proizvođačima i potrošačima, tako cijeloj zajednici.

Milorad Vitomir iz sela DŽimrije kod Han Pijeska, član Udruženja koje okuplja 45 proizvođača mlijeka, naveo je da u minulih godinu i po nisu zadovoljni saradnjom sa mljekarom-otkupljivačem jer nije ispoštovano sve što su dogovarali na početku.

"Mljekarima bi odgovaralo da litar mlijeka ekstra klase sa svim podstijacima ima cijenu 1,5 KM, s obzirom na to koliko košta u trgovini", rekao je Vitomir Srni.

On je izrazio zadovoljstvo što iz budžeta opštine Han Pijesak proizvođači imaju redovnu premiju od po 10 feninga, kao i od resornog ministarstva Srpske sa premijom od 25 feninga po litru isporučenog mlijeka ekstra klase.

Vitomir je istakao da u ovom periodu mjesečno isporuči i do 5.000 litara mlijeka, a tokom ljeta i do 7.000, te dodao da je prošle godine mljekari predao ukupno 62.000 litara i bio je drugi po količini na području Han Pijeska.

Rješenje za mljekare, ali i samo mljekarstvo romanijske regije, Vitomir vidi u izgradnji mljekare na Sokocu, ukoliko bi ona ispunila očekivanja proizvođača.

Drago Karišik, jedan od nauspješnijih proizvođača na području opštine Rogatica, izrazio je nezadovoljstvo sadašnjom cijenom mlijeka, s obzirom na to da je stočna hrana poskupjela i do 50 odsto, a cijena mlijeka povećana svega sedam-osam feniga po litru prije dva/tri mjeseca.

On je istakao da su rogatički proizvođači tek nedavno ušli u aktivnosti organizovanja udruženja mljekara uz podršku lokalne uprave, preko kojeg će do kraja ove godine riješiti i pitanje podsticaja iz budžeta opštine, što do sada nisu imali.

Karišik je izrazio nadu da će preko Regionalnog udruženja proizvođača mlijeka i mliječnih prerađevina uspjeti da dogovore sa predstavnicima resornog ministarstva Republike Srpske da se poveća premija ili cijena mlijeka proizvedenog u višim brdsko-planinskim predjelima pet do deset feninga.

"Ne možemo proizvesti količinu mlijeka, kao ni stočne hrane, koju proizvode u ravničarskim krajevima sa dosta obradive zemlje, ali možemo imati najbolji kvalitet mlijeka, zahvaljujući planinskoj ispaši", istakao je Karišik.

On sa svoje farme od 14 muznih grla u selu Gučevo isporuči više od 7.000 litara mlijeka mjesečno i želi, kako kaže, da se steknu uslovi da mljekarstvo na Romaniji opstane i napreduje, što je od koristi Republici Srpskoj.