Semberski farmeri traže novac, ministar obećava isplatu do kraja januara

BIJELJINA, BANJALUKA - Afrička kuga koja je poharala Semberiju, osim velike štete, iza sebe je ostavila i nezadovoljne proizvođače, koji će, kako kažu, ako sredstva ne budu isplaćena što prije, izaći na proteste.

Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice, za "Nezavisne novine" ističe da nikada nije bila gora situacija, te da su poljoprivrednici nezadovoljni.

"Kod nas u Semberiji je eutanazirano oko 45.000 svinja. Šteta seže preko 10 miliona maraka. Oni su isplatili u posljednja dva puta po 10 odsto, osam miliona maraka je ostalo neisplaćeno", rekao je Bakajlić prije nego što je u petak iz nadležnog ministarstva saopšteno da su isplaćena dodatna dva miliona.

"Mi smo bili par puta na razgovoru. Oni odugovlače isplatu štete, da li namjerno ili nenamjerno. Mi više ne vjerujemo nikome, ni državi, ni entitetu, ni ministru, ni gradonačelniku, nikome", kazao je Bakajlić.

Kako navodi, ako se sve ne riješi do kraja januara, izaći će na proteste. Dodaje da su seljaci nezadovoljni jer je u vrijeme eutanazije cijena prasadi bila oko šest KM, a sada doseže i do 15 maraka.

"Mi nemamo uslove za život. Čime ljudi da prehrane svoje porodice? Ljudi se hvataju za glave. Prošao je 31. decembar, vrijeme kad treba sabrati i oduzeti račune. Ljudi su zaduženi, ostali su bez egzistencije. Čak su pojedini proizvođači dobili tužbe za neisplaćene dugove", ističe on.

Bakajlić tvrdi da bi mnogo toga bilo drugačije da su na vrijeme reagovale sve službe.

"Zakazali su svi i na kraju je ceh platio poljoprivredni proizvođač, seljak, najviše u Semberiji", rekao je on, ističući da su nezadovoljni i razočarani.

S druge strane, Savo Minić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Srpske, istakao je za "Nezavisne novine" da je stalno u kontaktu sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača i da razumije njihove potrebe.

"Ovdje se radi o jednoj grupi koju organizuje gradonačelnik, ali ništa nije sporno. Ja ne dijelim poljoprivredne proizvođače po bilo kom osnovu. Apsolutno ih razumijem i shodno mogućnostima Vlade Republike Srpske i Ministarstva nastojaćemo što prije to isplatiti. Apsolutno razumijemo i njihovu potrebu da se to isplati i našu dobru volju da se to što prije riješi", rekao je Minić.

Kako navodi, ne radi se o bilo kakvom hiru, već se novac isplaćuje sukcesivno.

"Nastojaćemo da do kraja januara u cjelosti to isplatimo", rekao je Minić.

Naime, iz nadležnog ministarstva za "Nezavisne novine" su istakli da je do sada za poljoprivredne proizvođače, a na osnovu pomoći za eutanazirane svinje, isplaćeno 9,8 miliona maraka.

"Za 805 korisnika je u potpunosti isplaćena pomoć, dok je za 356 korisnika do sada isplaćeno 20 odsto od ukupno potrebnih sredstava za ovu namjenu", kazali su oni.

Takođe, prema njihovim podacima, za mjere sanacije terena, veterinarskim organizacijama i Veterinarskom institutu Srpske "Dr Vaso Butozan" do sada je isplaćeno nešto manje od 1,5 miliona maraka.

"Za otkup zdravih svinja u zaraženom području isplaćeno je 3.333.667 KM", istakli su oni, dodajući da je i u narednom periodu planirana kontinuirana isplata sredstava.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.