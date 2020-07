Šljiva propada u kamionima zbog čekanja na granici

BANJALUKA - Berba ranih sorti šljive u Srpskoj počela je prije nekoliko dana, a domaći proizvođači zabrinuti su da će, uprkos dobroj sezoni, sabirati gubitke jer im, zbog problema na graničnom prelazu u Hrvatskoj, voće predugo stoji u kamionima i propada.

Proizvođač šljive iz Ugljevika i predsjednik Upravnog odbora Udruženja voćara RS Darko Milošević ističe da se problem pojavio jer je Hrvatska, nakon što je EU donijela direktivu da voće i povrće koje ulazi na njenu teritoriju mora imati fitosanitarni sertifikat, dozvolila protok te robe samo na graničnim prelazima Gradiška i Metković, za razliku od ranije, kada su bila otvorena četiri prelaza.

“Problem nije kontrola sertifikata. Hrvatska kao prva zemlja članica EU dužna je da prekontroliše taj dokument, ali radno vrijeme njihove fitosanitarne službe je od osam do 16 časova. To znači da, ako ne uspijemo proći kontrolu do 16 časova, šleperi sa šljivom moraju čekati idući dan. Za to vrijeme šljiva dozrijeva i gubi na kvalitetu”, priča Milošević. Navodi da fitosanitarna služba u Hrvatskoj vikendom uopšte ne radi, što je dodatno pogubno za proizvođače.

“Šljiva treba da krene za izvoz u roku do 48 sati nakon berbe, a to nije moguće ako beremo petkom. Ponedjeljkom u Gradišci zna biti 20 kamiona natovarenih šljivom koja je ubrana za vikend i veliko je pitanje da li će fitosanitarni nadzor obraditi sve za osam sati jer gotovo cijela BiH ide na taj prelaz. Metković koristi samo Hercegovina”, žali se Milošević.

Naglašava da su se izvoznici i proizvođači ovog voća iz Srpske i FBiH, udruženi u Asocijaciju “BH šljiva”, obraćali resornim entitetskim ministarstvima, koji nisu nadležni za to pitanje, ali i nadležnom ministarstvu na nivou BiH, ali za sada nema rješenja.

“Prvo smo tražili otvaranje još jednog prelaza, ali nam je rečeno da treba proći mnogo vremena da se sve to pripremi, zbog čega smo zatražili duže radno vrijeme hrvatske fitosanitarne službe tokom jula, avgusta i septembra, s ciljem da roba brže stiže u zapadne zemlje EU, ali za sada ništa od toga. Čekamo pomoć nadležnih”, priča Milošević.

Prvi voćar Srpske Dragoja Dojčinović kaže da isti problemi čekaju i druge proizvođače, ukoliko se nešto pod hitno ne promijeni.

“Uskoro dozrijevaju breskva i kruška. To je sve lako kvarljiva roba koja ne može satima, a da ne pričam danima, čekati na granici. Kamioni sa voćem čekaju i po dva dana u Gradišci, tako da, osim što ne ispoštujemo ugovoreni dolazak i plaćamo penale, roba nam propada”, priča Dojčinović.

Dodaje da im glavobolju zadaje i rad domaće fitosanitarne službe.

“U ljetnom periodu kada voće stiže nama je potrebno da inspektori rade 24 sata. Svake godine moramo vući za rukav resorne ministre da donesu odluku o produžetku rada. Istina, izlazili su nam u susret, ali sve to bude na pola sezone, kad već pretrpimo određenu štetu. Trebalo bi da ta mjera bude trajna i da se aktivira po potrebi”, predlaže Dojčinović.

Kvalitet

Darko Milošević kaže da je ovogodišnji kvalitet šljive odličan, da je plod krupan i dovoljno sladak, naglasivši da su prinosi “čačanske ljepotice” koja se trenutno bere manji za 20-30 odsto u odnosu na lani.

“Otkupna cijena za izvoz je 0,80 KM i mi smo zadovoljni. To je korektna cijena, kada se uzmu u obzir sva ulaganja i samo sa područja Ugljevika trebalo bi da izvezemo od 2.500 do 3.000 tona šljive”, rekao je Milošević.

(Glas Srpske)