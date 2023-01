Šljive pupaju kad im vrijeme nije, rod ugrožen

BANJALUKA, TUZLA - Proljeće u januaru niko nije očekivao, pa ni voćke, koje su zbog visokih temperatura u ovo doba godine izuzetno ugrožene, što bi, prema riječima naših sagovornika, moglo da utiče na rod voća.

Proljeće kad mu vrijeme nije, odnosno zima bez snijega i hladnijih dana mogla bi da ostavi značajne posljedice na budućim voćarskim prinosima, odnosno najviše je ugrožena šljiva, koja je čak u nekim dijelovima Srpske u fazi pupanja.

Pored šljive takođe su ugrožene breskva, trešnja, kajsija i kruška. Vli

Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović rekao je za "Nezavisne novine" da trenutne temperature nikako ne pogoduju voću.

"Ako se ovako toplo vrijeme nastavi narednih dana, to će značiti da ćemo imati loš početak proljetne sezone, jer ćemo izgubiti najkvalitetnije i najbolje cvjetne pupove", rekao je Dojčinović.

Prema njegovim riječima, zasigurno je da će toplo vrijeme u ovo doba godine ostaviti posljedice na određene sorte voća, odnosno na krušku, šljivu, trešnju, breskvu i kajsiju.

"Za voćarsku proizvodnju potrebno je 700 ledenih sati, odnosno 30 dana temperature u minusu da bi se mogla očekivati dobra proizvodna godina", rekao je Dojčinović.

Prema njegovim riječima, u narednom periodu očekuju hladnije dane, odnosno krajem januara i početkom februara očekuju snijeg, što će dobro doći za voće.

Enes Hasanović, sekretar Udruženja poljoprivrednika FBiH Tuzlanskog kantona, rekao je za "Nezavisne novine" da su pojedine voćke na području ovog kantona u fazi pupanja.

"Ovako visoke temperature su nezapamćene. Kod starijih voćaka imamo problem jer bi pupanje uskoro moglo ponovo da počne, s obzirom na to da voće ne može da opstane na ovoj temperaturi", rekao je Hasanović.

Kako je dodao, ako u narednom periodu dođe do naglog zahlađenja, to bi moglo dodatno da utiče na voće, jer će u tom slučaju doći do smrzavanja voća, što može predstavljati dodatni problem.

Bojan Kecman iz Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne novine" da je zbog visoke temperature u pojednim dijelovima Banjaluke i Kotor Varoša došlo do cvjetanja šljive.

"Kada se napravi rez na voćkama, vidimo da sok ostaje na makazama, prethodna vegetacija još nije prošla, a glavni razlog za to je nedovoljan broj zimskih dana", rekao je Kecman.

Prema njegovim riječima, najugroženije sorte voća su šljiva, breskva i kruška.

"Ako u narednim danima jutarnje temperature budu oko dva do tri stepena, to će biti dobro za voće, ali ako budu veće, to nikako neće biti dobro", rekao je Kecman.