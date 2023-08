Šta uraditi kada je zemljište kiselo

Kiselo zemljište je jedan od najvećih ograničavajućih faktora uspješne biljne proizvodnje.

Pojačana kiselost glavni je uzrok niskih prinosa, biljka se slabije ukorjenjavaju pa je samim tim i korištenje hranljivih materija slabije.

Stručnjaci naglašavaju da je pojava kiselosti posljedica nekontrolisane ili nepravilne upotrebe mineralnih đubriva, odsustva organskih đubriva, ali i kiselih kiša.

Šta kaže lucerka?

Da li je zemlja kisela, pored analize, može se prepoznati i kroz primjenu boje listova biljaka iz zelene u žutu ili ljubičastu.

Zanimljivo je i da lucerka može poslužiti kao indikator kiselosti, jer ne može da uspijeva na zemljištima čija je pH vrijednost ispod 5.

Nebojša Birčanin iz sela Suvodanje u Srbiji se prije svega bavi stočarstvom, a kako bi obezbijedio dovoljne količine hrane, gaji lucerku.

"Radio sam analize u Poljoprivrednoj savjetodavnoj i stručnoj službi u Valjevu i pokazalo se da je zemljište na kome sijem lucerku kiselo. Ove godine dobio sam 500 kg krečnog materijala koji ću ove jeseni zaorati, a mjera se pokazala kao dobra jer dobijam veći prinos lucerke", kaže Birčanin.

Kada je pravo vrijeme za kalcifikaciju zemljišta?

Da bi proces popravljanja kvaliteta zemljišta bio uspješan, treba odabrati pravo vrijeme za kalcifikaciju. Najčešće se preporučuje da to bude period poslije žetve ozimih usjeva ili jarih žita, jer u tom slučaju ima dovoljno vremena da se kalcijum aktivira do jesenje sjetve. I u jesen se može obavljati ovaj proces, a preporuka struke je da to bude poslije vađenja šećerne repe i žetve suncokreta, soje, kukuruza. Zimi se ovaj process ne preporučuje, a najnepovoljniji period je proljeće, pa treba izbjegavati da se to obavlja u tom periodu.

Najbolje vrijeme je jesen

Poljoprivrednici koji se odluče da ovim procesom poprave kvalitet tla potrebno je da ravnomjerno pospu po cijeloj površini njive i potom izvrše zaoravanje.

Koju količinu će koristiti, zavisit će od pH vrijednosti zemljišta i procenta kalcijuma u krečnom materijalu, pa je neophodno da se uradi analiza. Smatra se da dejstvo kalcifikacije u prosjeku traje četiri do sedam godina.

(Agroklub)