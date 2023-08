Stižu krave koje manje podriguju metan

Da li je moguće imati krave koje ispuštaju manje metana? Odgovor je u genetici, izvještava Reuters.

Kada se na farmi Bena Levita u Kanadi na proljeće otele telad, ona će biti među prvima u svijetu koja će se uzgajati sa specifičnim ekološkim ciljem - da podriguju manje metana.

Stoka čini 14,5 posto svjetskih emisija stakleničkih gasova.

Metan je drugi po količini, nakon ugljen dioksida. Goveda ga oslobađaju podrigivanjem, čak do 80 odsto od ukupne količine koju oslobode.

Istraživanje Univerziteta u Gelfu sugeriše da mliječne krave ispuštaju skoro 7 kg metana tokom dana. Genetička kompanija prodaje spermu bikova sa niskim sadržajem metana kako bi proizvela mliječna goveda koja ga oslobađaju manje.

Komercijalna dostupnost ove genetike mogla bi pomoći u smanjenju jednog od najvećih izvora snažnog stakleničkog plina, kažu naučnici i stručnjaci za stočarsku industriju.

Navode kako bi ova osobina mogla smanjiti količinu gasa do 1,5 posto na godišnjem nivou, odnosno do 30 posto do 2050. godine.

Problemi s varenjem?

Na Levitovoj farmi je u junu započeto umjetno osjemenjivanje 107 krava i junica s prvim na tržištu bikovskim sjemenom s genetskim svojstvom niskog nivoa metana. On nije jedini, jer su uključeni stočari iz Kanade, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Slovačke.

Neki zvaničnici sektora i dalje nisu uvjereni u ovakvo rješenje, govoreći da bi to moglo dovesti do problema sa varenjem hrane. Na to je upozorio Juha Nousiainen, viši potpredsjednik finske mljekare Valio.

"Metan proizvode mikrobi u kravljim crijevima dok probavljaju vlakna, a ne sama životinja", rekao je Nousiainen.

(Agroklub)