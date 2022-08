Suncokret podbacio za 20%, otkupne cijena ni na vidiku

BANJALUKA, ODŽAK - Berba suncokreta u Bosni i Hercegovini, kao i regionu, trebalo bi da počne za koji dan, a prema riječima proizvođača, ovogodišnji prinos će biti manji za 20 odsto od očekivanog.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, u Srpskoj se trenutno pod zasadima suncokreta nalazi 635 hektara.

"U ovoj godini suncokret je zasijan na oko 635 hektara sa očekivanim prinosima od oko tri tone po hektaru", ističu iz resornog ministarstva, a kako su dodali, područja gdje se najviše uzgaja suncokret su opština Šamac, Posavina i Semberija.

Savo Bakajlić, predsjednik Regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice, rekao je za "Nezavisne novine" da deset odsto od ukupne površine obradivog zemljišta u Semberiji zauzima zasad suncokreta.

"Kod nas je suša djelimično uticala na suncokret, međutim on je dosta otporniji od ostalih kultura. Prinosi će biti manji za 20 odsto od očekivanih, ali to nije ništa zabrinjavajuće s obzirom na to koliko su ostale kulture uništene ovogodišnjom sušom", rekao je Bakajlić.

Kako je rekao, otkupljivači su spremni za otkup, ali se u vezi sa cijenom još spekuliše.

"Proizvođači uvijek traže više cijene dok otkupljivači daju niže, međutim imamo sreću jer je dosta proizvodnje već ugovoreno", rekao je Bakajlić.

Kako je dodao, proizvođači očekuju solidnu cijenu s obzirom na to da nema puno proizvođača na području Semberije.

"Najviše proizvodnje otkupljuju domaće firme, dok se jedan dio sjemenskog suncokreta izvozi u Novi Sad", rekao je Bakajlić.

Kako je za "Nezavisne novine" kazala Snježana Kopačević, proizvođač suncokreta iz Odžaka, suša nije ostavila veliki trag na ovogodišnji prinos suncokreta.

"Nismo imali probleme sa proizvodnjom ove godine, on je biljka koja dobro podnosi toplotu tako da suša koja je ova godine zahvatila naše područje nije mnogo uticala na prinos", navodi Kopačevićeva.

Prema njenim riječima, za nekoliko dana kombajn kreće sa berbom te će se tek tada znati koliki će biti stvarni prinos.

"Očekujemo dobar prinos, ali i dobru cijenu. Trenutno se u Hrvatskoj i Srbiji kalkuliše u vezi sa cijenom, ali trebalo bi da bude 1,2 KM po kilogramu", kazala je Kopačevićeva.

Dodala je da proizvođači u BiH očekuju istu cijenu kao i u zemljama regiona.

Inače, Vlada Srbije postigla je nedavno finalni dogovor sa tamošnjim poljoprivrednicima da konačna otkupna cijena suncokreta iznosi 73 dinara po kilogramu, a isplata je dogovorena do 15. oktobra tekuće godine.