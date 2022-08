Suša umanjila optimizam pčelara

SANSKI MOST - Duga suša tokom ljetnog perioda umanjila je početni optimizam pčelara u Sanskom Mostu, te značajno uticala na uspješnost ovogodišnje sezone.

Prema riječima Asmira Lišančića, predsjednika Udruženja pčelara "Sana med", suša je prepolovila prinose livadskog meda, a isto se odnosi i na lipov med.

"Nažalost, suša je uništila livadske kulture, isto je bilo i sa lipom, tako da se količine meda kreću od pet do šest kilograma po košnici, umjesto optimalnih 15 do 20 kilograma. Sada su došle kiše i ukoliko se nastavi ovakvo vrijeme, isto će biti i sa šumskim medom", kaže Lišančić.

Prema njegovim riječima, sezona je počela odlično sa cvjetanjem bagrema i sve je ukazivalo na dobru godinu, ali je suša sve pokvarila.

"Kako stvari stoje, pčelari će biti u situaciji da prehranjuju košnice, a tu su opet novi izdaci i troškovi. U ovoj godini zbog opšteg rasta cijena u značajnoj mjeri poskupjela je pčelarska oprema, a samim tim i proizvodnja meda. Primjera radi, cijena jednog pčelarskog sanduka se udvostručila u posljednjih nekoliko mjeseci. Ovogodišnja sezona može se ocijeniti srednjom ocjenom", istakao je Lišančić.

Prema njegovim riječima, poskupjeli su i svi repromaterijali koji se koriste u pčelarstvu, ali je cijena meda tek neznatno porasla u odnosu na ranije stanje. Trenutno se cijena meda kreće u rasponu od 20 do 25 maraka po kilogramu, ovisno o kojoj vrsti meda se radi.

Međutim, s obzirom na to da se trend poskupljenja nastavlja i dalje, neminovno je da će doći i do rasta cijena meda, kazao je Lišančić. On je još jednom upozorio na velike količine patvorenog meda koje se nalaze na tržištu.