Traže prelevmane na povrće iz uvoza

LAKTAŠI, SARAJEVO - Udruženje povrtara Republike Srpske obratilo se Staši Košarcu, ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, sa prijedlogom za uvođenje sezonskih prelevmana na pet povrtarskih kultura.

U dopisu koje su poslali Košarcu, a koji je u posjedu "Nezavisnih", zahtijeva se uvođenje sezonskih prelevmana na uvoz krompira, a koji bi bili na snazi od 1. juna 2021. do 30. marta 2022.

Prelevmani bi se, ukoliko se izađe u susret povrtarima, odnosili i na lubenice, i to od 1. jula 2021. do 1. septembra te godine.

Takođe, povrtari traže prelevmane i na uvoz luka i to od 1. juna 2021. do 30. marta 2022, uvoz krastavca od 1. juna 2021. do 30. septembra te godine, i na uvoz paprika od 1. avgusta 2021. do 30. novembra te godine.

Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtara RS, navodi da su poslali zahtjev Ministarstvu kako bi se zaštitila domaća proizvodnja.

"Potrebno je uvesti sezonske prelevmane kako bi se smanjio uvoz povrća koje je manje kvalitetno u odnosu na naše. Važno je da zaštitimo naše proizvođače, jer bi samim tim i naši potrošači imali zdravo povrće", rekao je Mastalo za "Nezavisne novine".

U zahtjevu, koji je poslao Košarcu, Mastalo navodi da su tržišne cijene povrća tokom godine ispod praga rentabilnosti te da, uprkos tako niskim cijenama, povrtari imaju višak neprodatog povrća, što je posljedica uvoza prethodnih godina, a ove godine je, osim uvoza, na situaciju uveliko uticao i virus korona.

"Pandemija izazvana virusom korona napravila je ogromnu štetu po ekonomiju RS i BiH, a oblast privrede koja je među najviše pogođenima je svakako poljoprivreda, pa samim tim i povrtarstvo", navodi se u dopisu poslatom Košarcu.

Od Košarca su zatražili da primi predstavnike Udruženja povrtara RS na sastanak do 21. decembra, kako bi ga upoznali sa problematikom s kojom se susreću.

Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za "Nezavisne" su potvrdili prispijeće zahtjeva i kažu kako je Košarac otvoren za dijalog sa poljoprivrednim udruženjima.

"Ministar Košarac u potpunosti je opredijeljen za otvoreni dijalog sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja iz RS i FBiH, uključujući i Udruženje povrtara Republike Srpske, o pitanjima i problemima sa kojima se domaći poljoprivrednici suočavaju", naveli su iz ovog ministarstva.

Kao dodaju, biće organizovan sastanak sa povrtarima.

"Ministar Košarac će u narednih desetak dana održati sastanak sa predstavnicima Udruženja povrtara Republike Srpske, na koji će biti pozvani i predstavnici resornog entitetskog ministarstva", poručuju iz Ministarstva.

Povrtari podsjećaju da su i ove godine, kao i prethodnih godina, ukazivali na problem stvaranja viškova povrća koje je, kako tvrde, zaoravano i završavalo je na deponijama.