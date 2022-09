Trebinjski poljoprivrednici obučeni za digitalno upravljanje zemljištem

​TREBINJE - Trideset poljoprivrednika iz Trebinja okončalo je obuku za korištenje takozvane Agro LIFE aplikacije, pomoću koje će, u okviru šireg projekta "Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem", u svako doba dana moći da se upoznaju sa stanjem na njihovim poljoprivrednim parcelama.

Pozitivna iskustva o ovoj problematici prenijeli su im i predstavnici privrednih komora RS, Srbije i Crne Gore, resornih ministarstava, te poljoprivrednici koji već jedan izvjestan period koriste AgroLIFE platforme za digitalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem.

Tokom dva dana, koliko traje ova studijska posjeta, poljoprivredni proizvođači će imati priliku da čuju informacije o dobrim praksama u upravljanju poljoprivrednim zemljištem, digitalizaciji i AgroLIFE aplikaciji, upoznavanju sa praksama u digitalnom načinu upravljanja zemljištem u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, kao i načinima daljeg unapeđenja.

Nataša Tučić, načelnik Službe za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost Grada Trebinja ističe da AgroLIFE softver, koji je razvio "Telegrup", omogućava lokalnim samoupravama automatizovano upravljanje, pregled i obradu podataka neophodnih za kvalitetno upravljanje zemljištem, kao i praćenje promjena nastalih na parcelama, ali omogućava i vlasnicima poljoprivrednih dobara da efikasno planiraju, organizuju i upravljaju poljoprivrednom proizvodnjom u cilju povećanja prinosa, ukupnih prihoda i smanjenja operativnih troškova.

"Aplikacija je dostupna za sve poljoprivredne proizvođače koji žele da je koriste i omogućiće Agrarnom fondu i Ministarstvu poljoprivrede da se preciznije i detaljnije prate dešavanja sa poljoprivrednim zemljištem koje se daje u zakup i koncesiju, a omogućava i našim poljoprivrednim proizvođačima da praktično na dnevnom nivou prate stanje usjeva, na parcelama i ostale parametre", ističe Tučićeva.

Bojan Vojvodić, projekt menadžer u Njemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ iz Banjaluke je istakao da su u Republici Srpskoj izabrane četiri opštine i gradovi-Trebinje, Srbac, Prijedor i Brod koji su imali neophodni sertifikat, a osim toga postojali su i još neki kriterijumi za uključivanje u ovaj projekat, poput broja zakupaca poljoprivrednog zemljišta i broja farmera na teritoriji opštine.

Nama je cilj unapređenje procesa upravljanja poljoprivrednim zemljištem koje se dodjeljuje putem zakupa, kojim upravlja lokalna samouprava odnosno resorno ministarstvo. Drugi cilj je bio da dotaknemo tehnološki tu tradicionalnu djelatnost koja se opire modernim trendovima, da im pokažemo neke nove tehnološke mogućnosti, nove perspektive od kojih mogu da se okoriste i poljoprivrednici ali i čitav sektor", pojašnjava Vojvodić.

Milan Šašić, iz Vrbasa, opštine u kojoj je ovaj projekat zaživio, ističe da imaju pozitivna iskustva, ted a do sada imaju oko 130 do 140 zakupaca u zavisnosti od podnijetih zahtjeva koji su korisnici aplikacije, ted a su sve reakcije do sada pozitivne.

"Posebno što imamo i instalisane meteorološke stanice koje dodatno, kroz tu aplikaciju, omogućavaju da poljoprivrednici koriste određene parametre koji su im značajni za poljoprivrednu proizvodnju, poput vlažnosti vazduha, vlažnosti lista, temperature, kretanje vjetra, te pojavu određenjih bolesti", dodaje on.

Tatjana Marić, iz Prijedora kaže da su uspjeli da svu zemlju koja je pod koncesijom unesu u aplikaciju, te da rade na edukaciji, oplemenjivanju i usavršavanju aplikacije, uz nadu da ovdje nije kraj i da slijedi priključenje još proizvođača, što bi formiralo jednu ozbiljnu bazu podataka.

Regionalni projekat "Digitalizacija opštinskog upravljanja poljoprivrednim zemljištem realizuju kompanija Telegroup i GIZ u ime njemačkom Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj uz podršku Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, Privredne komore RS i Privredne komore Crne Gore…"