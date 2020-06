U Bratuncu počela berba maline: "Crveno zlato" neće koštati ispod tri KM

BRATUNAC - Otkupna cijena maline ove godine neće biti ispod tri marke, potvrdio je za "Nezavisne" Petko Rankić, vlasnik hladnjače za skladištenje voća "Agro-dr" iz Bratunca, opštine u kojoj je berba ovog voća već počela.

On ističe da je njegova hladnjača najveća na tom području, te da joj je kapacitet 2.000 tona.

"Po mom mišljenju, ja sam bitan faktor za ovu regiju što se tiče cijene. Zadnjih pet godina ja je diktiram. Cijena ispod tri marke neće biti. To je nešto što vam mogu reći, a koliko će biti više, to ćemo vidjeti. Zavisi od tržišta", kazao je Rankić, dodajući da je to više za pola marke u odnosu na prethodne godine.

S druge strane, iz Udruženja malinara Bratunca, Srebrenice i Milića "Vilamet" rekli su da uzgajivače maline u Srpskoj ohrabruje saznanje da su u susjednoj Srbiji neki otkupljivači saopštili cijenu maline od 250 dinara za kilogram, što premašuje četiri KM. Rankić, međutim, tvrdi da to nije tačno.

"Koliko ja znam, u najvećoj hladnjači u Ljuboviji, u Srbiji, izašli su sa cijenom od 180 dinara", rekao je Rankić.

Berba i isporuka maline hladnjačama počela je na području opštine Bratunac, koja je najveći proizvođač "crvenog zlata" u Republici Srpskoj.

Ivan Stojanović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja malinara Bratunca, Srebrenice i Milića "Vilamet", rekao je da su prema zakonskim pravilima otkupljivači dužni da istaknu akontativnu otkupnu cijenu maline na početku otkupne sezone, ali to, kako tvrdi, nije učinjeno.

"Cijena maline u Mačvi je od 200 do 250 dinara za kilogram, zavisno od kvaliteta, i ta cijena je i za nas prihvatljiva", rekao je Stojanović, a prenosi Srna.

Stojanović je istakao da je ove godine slabiji rod maline i da će prinos biti manji za oko 30 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Prema Stojanovićevoj tvrdnji, slična situacija je i u Poljskoj, Srbiji, Čileu i drugim zemljama velikim proizvođačima ovog voća što podiže cijenu, jer je velika potražnja za malinom na svjetskom tržištu.

Stojanović ukazuje da malinari iz Udruženja "Vilamet" traže da se cijena maline u Srpskoj uskladi sa otkupnom cijenom u Srbiji jer se malina sa ovog područja plasira na isto tržište i po istoj cijeni.

Zbog vremenskih uslova ove godine berba maline počela je desetak dana kasnije u odnosu na prethodne godine, rod je slabiji, ali je kvalitet maline veoma dobar, ističu proizvođači.

Berba maline na području Srebrenice počeće za desetak dana, jer malina kasnije prispijeva na većoj nadmorskoj visini.

Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, nedavno je, prilikom posjete ovim opštinama, izjavio da će ovo ministarstvo nastaviti da obezbjeđuje podsticaje za malinare, ali da će ove godine taj podsticaj biti nešto manji u odnosu na prethodne godine zbog očekivanja bolje otkupne cijene maline.

Fali berača pa rod trune

U "Vilametu" ističu da je uzgajivačima maline postao problem da obezbijede berače.

Za razliku od dvadesetak poslijeratnih godina kada je bio veliki izbor radne snage, došlo se u situaciju da se ne mogu obezbijediti berači jer mladi napuštaju ove prostore, stariji nisu u mogućnosti da beru, a veliki broj porodica bavi se ovom proizvodnjom i uglavnom berba se obavlja porodično.

Veliki broj berača s ovog područja ranije je odlazio u Srbiju da bere maline, ali ta praksa je prekinuta i uprkos povećanju cijena dnevnice teško je obezbijediti pouzdane berače.

Zbog nemogućnosti obezbjeđenja dovoljnog broja berača vlasnici većih plantaža ovog voća nisu u mogućnosti da blagovremeno oberu rod, što dovodi do truljenja i propadanja dijela roda, odnosno smanjenja prihoda, prenijela je Srna.