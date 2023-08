Uginula divlja svinja upalila alarm u Doboju, svinjari uznemireni

DOBOJ - Uginula divlja svinja pronađena na Putnikovom Brdu, kod koje je potvrđeno prisustvo afričke kuge, upalila je alarm među ovdašnjim vlasnicima svinja, koji sada moraju obratiti pažnju na ponašanje jedinki u torovima.

"Poprilično su vlasnici uznemireni, pogotovo ovi što imaju ispuste, svinje koje hodaju vani, koje nisu samo zatvorene u štalama. Međutim, mi apelujemo na njih da svinje drže zatvorene. U početnom stadijumu ove bolesti, u perakutnom ili akutnom toku dolazi naglo do visoke temperature od 41 do 42 stepena, letargije, znači svinja odbija hranu, poliježe i pojavljuju se tačkasta krvarenja po čitavom tijelu, najviše po ušima, između prednjih i zadnjih nogu", objasnio je veterinar Kenan Čabrić prve simptome afričke kuge.

Uginulu divlju svinju pronašli su lovci u graničnom pojasu mjesne zajednice Stanovi i Putnikovog Brda, na lokaciji koja je od prvih naselja udaljena dva do tri kilometara.

"Primjerak je zakopan i kolege iz nadležne veterinarske stanice su uradile sve mjere sanacije terena po propisima koji se inače primjenjuju kod zaraznih bolesti i u ovom slučaju prema pravilniku o suzbijanju afričke kuge svinja. Bagerom je iskopana jama, izvršena je dezinfekcija mjesta gdje je nađen leš i jame, grobnice. Lovci su pretpostavljali da je svinju udario auto, međutim, kolega veterinar koji je bio na licu mjesta na osnovu kliničke slike odmah je prepoznao da se radi o afričkoj kugi jer je lovce zbunilo krvarenje iz usta ili nosa, što je jedan od kliničkih znakova kada bolest uznapreduje", izjavio je Mladen Dragičević, veterinarski inspektor.

Vedran Božičković, predsjednik Lovačkog udruženja "Fazan", kazao je da se intenzivno obilaze lovišta i da nije primijećeno uginuće divljih svinja ili promjena u njihovom zdravlju.

"Evo, juče smo imali slučaj gdje je voz u Suhom Polju udario divlju svinju. Takođe je uzet uzorak i poslat u institut, pa čekamo da vidimo da li će biti potvrđen taj virus. Lovna sezona je pred nama u septembru, čekamo instrukcije resornog ministarstva i Lovačkog saveza RS o načinu lova", naveo je Božičković.

U posljednje dvije, tri godine primijećen je veliki broj divljih svinja na teritoriji lovnog područja LU "Fazan", kaže Božičković, iako se vrši intenzivan odstrel.

"Obustavili smo prihranjivanje, što je bila takođe jedna od preporuka da ne dolazi do većeg grupisanja svinja, odnosno do preklapanja krda jer su one trenutno sada uglavnom u krdima. Ono što je, s druge strane, negativno jeste da trenutno prave zaista veliku štetu na poljoprivrednim usjevima, čim smo obustavili prihranjivanje. Svinje traže hranu, spuštaju se bukvalno u naseljena mjesta, što je takođe pojačan rizik od kontakta, znači mogu da prenesu bolest i na domaće svinje", upozorio je Božičković.

Sastanak u Banjaluci

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske organizuje sutra u Banjaluci sastanak o temi suzbijanja i iskorjenjivanja afričke kuge svinja u Srpskoj.

Na sastanku će biti predstavljena rješenja koja je pripremilo Ministarstvo s ciljem prevazilaženja trenutne situacije, najavljeno je iz resornog ministarstva.