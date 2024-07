Uvozna lubenica "slađa" od domaće

BANJALUKA, BIJELJINA - Novo ljeto, stari problemi. Iako na njivama već ima zrelih domaćih lubenica, na policama marketa i trpezama gospodari "kraljica slasti" iz uvoza.

Turska, albanska, crnogorska, makedonska ili grčka samo su neke od lubenica koje kupujemo, a na uvoz ovog, mnogima omiljenog ljetnjeg osvježenja, za šest mjeseci ove godine dato je 7,1 milion maraka. Za taj novac je, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, na domaće tržište uvezeno više od 11 miliona kilograma lubenice.

Iako je domaća lubenica u Semberiji tek nedavno sazrela za branje, zbog konkurencije iz uvoza, njena cijena po kilogramu je, kako za "Nezavisne novine" govori Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske, pala na pola marke, pa čak i ispod.

"Velika je ponuda lubenice iz uvoza. Kako smo informisani, cijena lubenice u Albaniji je oko 17 ili 18 centi, tako da ovdje dolazi veoma jeftino, što je problem svake godine, pa i ove, i to nam blokira prodaju lubenice, a čak i dinje", kaže Ilić.

Prema njegovim riječima, cijena je veoma niska, a količine koje pristižu na pijace se gomilaju jer je tržište ograničeno.

A na bh. tržištu cijena lubenice bi, barem prema riječima Mladena Lazića, uzgajivača lubenica i dinja iz Semberije, i narednih dana dodatno mogla padati.

"Trenutno je u BiH uvezeno 100 šlepera lubenice i dinje koji nisu istovareni i očekujemo u narednih par dana, čim izađe sunce, da će lubenica pasti na 30 feninga", kaže Lazić za "Nezavisne novine", dodajući da je situacija jako teška jer svoje proizvode mogu prodati tokom nekoliko mjeseci godišnje, a upravo domaće tržište u tom periodu zatrpa roba iz uvoza.

Na brže sazrijevanje lubenice, a naročito dinje u Semberiji, kako ističe on, uticalo je i izrazito toplo vrijeme koje bilo tokom proteklih dana, ali i proljeća. I dok je toplo vrijeme uticalo na sazrijevanje, uvoz dinje iz inostranstva uticao je na cijenu.

"Dinja je bila do prije deset dana 1,5 KM po kilogramu. S obzirom na to da su nastupile velike vrućine, to je obezvrijeđeno i dinja je pala na 30 feninga. Kutija dinja od 25 kilograma je od pet do 7,5 KM", objašnjava on.

Da je i cijena dinje pala, potvrdio je i predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić, koji ističe da su ovi problemi prisutni svake godine, te da se zbog blokiranja usvajanja privremenih mjera zabrane uvoza upravo uvozom guši domaća proizvodnja.

Da led nije uništio, ogromne količine lubenica bi bile i na njivama Vlastimira Božića iz Prnjavora, međutim, kako kaže za "Nezavisne novine", nada se da će ipak uspjeti ubrati koju lubenicu sa njive koja je opstala uprkos nevremenu.

Kako su za "Nezavisne novine" istakli iz UIO BiH, dinje iz inostranstva najviše su pristizale tokom prethodnih mjeseci iz Turske, Italije i Albanije, pa je tako 336.546 kilograma plaćeno 567.062 KM.

U odnosu na isti period lani, u BiH je tokom šest mjeseci ove godine uvezeno 117.456 kilograma dinje manje, dok je uvoz lubenice bio veći za 2.170.770 kilograma.

