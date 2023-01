Vremenske prilike zavarale pčele, mogući veliki gubici

BIHAĆ - Zbog izuzetno visokih temperatura za ovo doba godine pčelari u Unsko-sanskom kantonu strahuju za pčelinja društva i moguće gubitke u košnicama.

"Pčele u ovo doba godine, kada su normalne vremenske prilike, zimuju u košnicama. Međutim, zbog visokih temperatura one sada napuštaju košnice i odlaze da traže polen, vodu ili nektar, kojeg u prirodi nema", kaže Alen Nuhanović, dugogodišnji pčelar iz Bihaća.

Prema njegovim riječima, pčele u prirodi sada mogu pronaći samo vodu, a kada se napiju, obično se prehlade i uginu, pa se najveći broj njih ne uspije vratiti u košnice.

Zbog toga će, ukoliko dođe do pada temperatura, pčelinja legla biti u opasnosti jer neće biti dovoljno pčela da ih sačuvaju.

Prema riječima Mirsada Kurića, također dugogodišnjeg pčelara iz Bužima, neophodno je utopliti košnice u narednom periodu, te pčelama osigurati dovoljno hrane.

"U košnicama treba biti od 12 do 15 kilograma meda, što je hrana dovoljna pčelama do aprila. Sigurno je da će ovakve vremenske oscilacije imati posljedice, a kakve će one biti, znaće se početkom aprila", kaže Kurić. Asmir Lišančić, predsjednik Udruženja pčelara "Sana med", kaže kako je suša u prošloj godini prepolovila prinose meda.

Dodaje da je sezona počela odlično sa cvjetanjem bagrema i sve je ukazivalo na dobru godinu, ali im je suša pokvarila planove.

"Pčelari su sada u situaciji da prehranjuju košnice, a tu su opet novi izdaci i troškovi. U prošloj godini, zbog opšteg rasta cijena, u značajnoj mjeri poskupjela je pčelarska oprema, a samim tim i proizvodnja meda", istakao je Lišančić.

Prema njegovim riječima, poskupjeli su svi repromaterijali koji se koriste u pčelarstvu, ali je cijena meda tek neznatno porasla u odnosu na ranije stanje. Trenutno se ona kreće u rasponu od 20 do 25 maraka po kilogramu, ovisno o kojoj vrsti meda se radi.

Međutim, s obzirom na to da se trend poskupljenja nastavlja i dalje, neminovno je da će doći i do rasta cijena meda, kazao je Lišančić.

Zbog klimatskih promjena koje determiniraju pčelarsku proizvodnju i opšteg stanja na tržištu, kaže on, bavljenje pčelarstvom postaje sve nesigurnije, pa veliki broj pčelara diže ruke od ove djelatnosti.